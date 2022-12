Mañana, Primer Informe de Cepeda

Este lunes 5 de diciembre, el alcalde Román Alberto Cepeda González rendirá su Primer Informe de Gobierno, primero en sesión solemne de Cabildo y luego en un acto público que se realizará en el teatro Nazas.

El presidente municipal manifestó sentirse satisfecho con el primer año.

"Entendiendo que tenemos mucho camino por recorrer, pero satisfecho con lo que se ha cristalizado en este primer año, sí", expresó.

Aseguró que el reto para el próximo año será más grande todavía que el del 2022, en términos de seguridad, obra pública e imagen, además de que se realizarán grandes obras a partir del 2023, sin embargo, indicó que será hasta el lunes cuando adelante algunos de los proyectos en los que se buscará trabajar en el segundo año de gobierno.

Entre los pendientes, están la solución vial al norte de la ciudad, en el sector de Villa Florida, donde el Municipio considera obras complementarias, la construcción de una nueva planta tratadora de aguas residuales que cumpla con la normativa federal, la consolidación de la policía ambiental y el Cabildo Abierto, así como proyectos que han sido mencionados, de un tercer panteón municipal y otro relleno sanitario, además de problemáticas que no ceden como son los baches, los tiraderos de basura, las fugas de agua y drenaje que se han incrementado.

El alcalde ha destacado que gran parte del presupuesto municipal se dedicó a restablecer temas como la Línea Verde, el Bosque Urbano, Polideportivo y La Jabonera, entre otros, añadiendo que se rehabilitaron más de 220 plazas públicas. En el tema de seguridad, se dedica el 19% del presupuesto de Torreón, siendo el municipio que más porcentaje aporta a este rubro.

"No hay nada más caro que la inseguridad para Torreón, lo sabemos, ya lo vivimos y lo padecimos, y es algo a lo que no podemos regresar, por eso es importante seguirle apostando no solo con recursos, sino con más capacitación y con más elementos", dijo.

Destaca también la inversión en el agua, se fijó un compromiso en 12 puntos específicos sobre la rehabilitación de pozos de agua, van 6 de 8 que se pretende inaugurar antes de que concluya el presente año, a fin de mejorar el abasto en la ciudad.

Cepeda González dijo que su informe abordará los ejes de gobierno como van, seguridad y orden, competitividad y fortalecimiento económico, el compromiso de desarrollo social, el eje de la salud, además de que se ha tenido que "rescatar mucha infraestructura" que consideró estaba en el abandono.

La sesión solemne de Cabildo en la que el alcalde entregará formalmente su primer informe está programada para las 9:00 horas. El programa previamente aprobado por el propio cuerpo edilicio incluirá el pase de lista de asistencia, honores a la Bandera, entonación del Himno Nacional, presentación de autoridades e invitadas especiales y la entrega del documento por parte del edil, quien terminará compartiendo un mensaje.

A las 12:00 horas del mismo lunes, el alcalde presentará se informe ante representantes de los diversos sectores de la sociedad en el teatro Nazas.