Mamás laguneras celebran con Julión Álvarez

Y fue así, la manera en que Julión Álvarez llegó a Torreón para consentir a las mamás de la Comarca Lagunera.

Cientos de madres de la región amanecieron hoy con una sonrisa de oreja a oreja porque anoche vieron a su ídolo, a su "papucho" y además bailaron y cantaron con él, su extenso repertorio de melodías.

El llamado "Rey de la Taquilla" actuó este martes en la Plaza Mayor a propósito del Día de las Madres, reuniendo a miles de personas, tal y como los autoridades locales y estatales habían previsto; el artista reafirmó el gran poder de convocatoria que tiene en La Laguna.

Las calles aledañas a la plancha de concreto fueron cerradas a la 1:00 de la tarde; horas después se inhabilitó la Calzada Colón en su cruce por las esquinas de las avenidas Morelos y Matamoros.

Desde la tarde del pasado sábado, varias personas comenzaron a instalar el escenario. Tres tráileres transportaron el equipo de producción del exmiembro de la Banda MS.

Aunque las festejadas eran las reinas del hogar, el recital de igual manera lo disfrutaron los caballeros y varios niños acompañados de sus padres.

Tantas ganas tenía doña Josefina Vidal, oriunda de la colonia San Joaquín, de ver a Álvarez que sin importar los potentes rayos del Sol (Ayer el termómetro marcó como máximo 39 grados centígrados) se instaló con su hija en la plancha a partir de las 4:00 de la tarde.

"Mire, yo nunca había podido ver a Julión. No hay dinero para darnos esos lujos de comprar boletos pa' conciertos. Cuando supe que traerían a mi 'papucho' de Julión a la plaza se me alegró el corazón y aquí estamos mi hija y yo con unas sillas que nos trajimos de la casa. El calor no nos interesa, uno ha aguantado cosas peores", comentó emocionada a esta casa editora.

Más tarde, arribó un grupo de amigas con sombreros y sombrillas. Una de ellas, de nombre Idalia Sánchez, platicó a "El Defensor de la Comunidad" que le dieron la tarde en su trabajo, lo que le permitió dirigirse a la plaza con bastantes horas de anticipación para obtener un mejor lugar.

"Mis amigas no laboraron hoy (ayer) yo sí, pero nos dejaron salir antes. Amamos a Julión, lo hemos visto como seis veces, la más reciente fue en el palenque de Gómez. Queremos no quedar tan lejos, por eso ya estamos aquí", comentó siendo las 6:00 de la tarde.

En contraste, una señora de nombre Pilar Ríos, se hallaba molesta porque pensó que se colocarían bastantes sillas como ocurría en algunos eventos que se efectuaban en la Plaza Mayor antes de la crisis sanitaria.

"Oigan, no es justo. Somos muchas madres de la Tercera Edad que no vamos a poder aguantar todo el show de pie. Yo recuerdo bien que otros años ponían sillas y ahora sí hay, sin embargo, son muy poquitas y supongo para funcionarios", expresó a este medio.

Sobre la avenida Morelos se colocaron varios vendedores ambulantes que ofrecían bebidas gaseosas, jugos, papitas, salchipulpos, agua embotellada, globos y hasta juguetes.

Los asistentes no dudaron en adquirir tales productos para aligerar la espera, mientras que otros optaron por ir a los restaurantes o bares que se ubican alrededor de la plaza con la idea de escuchar el concierto.

Ante una plaza a más del 50 por ciento de su capacidad, el show comenzó a las 20:10 horas con la presencia del grupo lagunero, Vilax nominado al Grammy Latino del año pasado en la terna de Mejor álbum tejano por el material, Un beso es suficiente.

Alejandra Romo, Víctor Rosales, Pablo Miguel Pérez, Daniel Rivas, Marco Padilla e Iván García llegaron al entarimado para cantar temas como Lo que son las cosas, Un beso es suficiente y Simplemente amigos.

Mientras Vilax le cantaba a sus paisanos una "lluvia lagunera" (Tierra y más tierra) se desató de manera sorpresiva y enseguida vino una llovizna ligera, pero eso no ahuyentó a nadie de la audiencia.

La gente estaba ansiosa de ver a Álvarez, "Ya sal, 'Chulión' por favor", gritaban unas jóvenes; su deseo se hizo realidad a las 9:45 de la noche.

Julión Álvarez irrumpió en el escenario dispuesto a darlo todo y con una alegría que reflejó a partir de la primera canción que entregó y hasta la última.

"Muy buenas noches. Espero que la pasen bonito esta noche. Muchas gracias por acompañarnos. A todas las madrecitas... !Felicidades en su día!, venimos a cantarles, esto es para que disfruten", expresó el intérprete.

Acompañado de su Norteño Banda, comenzó la fiesta con La frontera, La María y Las mulas de moreno.

Además de las pantallas cercanas al entarimado, se instalaron otras más sobre las calles Galeana y Ramón Corona para que las personas que estaban cerca de la Morelos apreciaran la velada musical.

Y fue así, Como este cab..., Y tú y Fuentes de Ortiz fueron las siguientes melodías que Julión compartió ante su gente de La Laguna.

Las féminas no paraban de gritar, pero cuando Álvarez se ponía a bailar, los alaridos se incrementaban todavía más.

Julión continuó el concierto con más éxitos, entre ellos; Incomparable, El terrenal y Mi mayor anhelo.

Entre el público se observaban varias cartulinas con mensajes dedicados al artista. "Julión, solo quiero una foto contigo", "Julión, llévame contigo aunque me divorcien" y "Te amo mi Julión", eran algunos mensajes que le dedicaron.

Julión Álvarez y su Norteño Banda siguieron deleitando con mas temas a las mamás en una velada que para muchas de ellas, y también para algunos caballeros, será muy recordada.