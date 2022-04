'Malinformaron al presidente', dice gobernador de Coahuila

El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, afirmó este lunes que el presidente Andrés Manuel López Obrador fue “malinformado” respecto a las declaraciones que realizó en el pasado Consejo Político del PRI en la ciudad de Saltillo, en las cuales pidió a la militancia priista no acudir a participar en la consulta de Revocación de Mandato, señalamientos que fueron “equivocadamente” tomados por Morena y por el Ejecutivo federal como un llamado a la población de Coahuila.

Cuestionado este día por medios de comunicación, Riquelme Solís precisó que el llamado fue única y exclusivamente para la militancia del partido Revolucionario Institucional, para dejar en claro el punto, mostró ante la prensa un fragmento del video del pasado Consejo Político del tricolor y el momento en que, efectivamente, hace el llamado a la no participación en la consulta, pero a las y los priistas de Coahuila.

Riquelme Solís contestó de esta forma a las declaraciones de hoy lunes del presidente López Obrador, quien se refirió al gobernador de Coahuila como uno de los personajes que habrían caído en ilegalidad al realizar el supuesto llamado a la no participación en el ejercicio.

“Yo creo que malinformaron al presidente, yo creo que le dijeron que hice un llamado a la población en general, lo hice en el contexto de un Consejo Político, celebrando el aniversario número 93 del PRI y el luctuoso de Luis Donaldo Colosio, en ese contexto lo hice y le sostengo, los argumentos son el respeto a la Constitución y a la investidura presidencial. Eso fue lo que dije y con todas sus letras, somos constitucionalistas y amantes del Estado de Derecho, y en Coahuila siempre respetaremos la investidura presidencial, seguimos creyendo que Coahuila tiene más problemas que la Revocación de Mandato, tenemos más cosas qué hacer por Coahuila y por México”, dijo el gobernador.

“Resulta ilógico que los encargados de la interlocución política y de seguridad vinieran a actos partidistas, no lo digo yo, ellos subieron a las redes sociales cada uno de sus eventos y de sus intervenciones. No lo dijo el gobernador de Coahuila. Yo no lo traje en el avión presidencial, él llegó al aeropuerto de Torreón, a sabiendas que un día anterior, el subsecretario Ricardo Mejía anunció la visita del secretario de Gobernación y que los medios estaban esperando su llegada. Creo que ahí, al menos como vi yo, que se dirigió el presidente hacia el gobernador de Coahuila… pues no es algo congruente a lo que realmente sucedió aquí”, añadió Miguel Riquelme.

El mandatario estatal además se refirió al tema del subsecretario Ricardo Mejía, de quien lamentó su actitud de “inmadurez” al ocuparse en promover la Revocación de Mandato y su propio interés por buscar la gubernatura de Coahuila en un contexto de violencia que vive el país y en el que la entidad precisamente ha destacado positivamente por su colaboración con el gobierno federal.

Señaló que llama la atención que Mejía Berdeja haya afirmado que Coahuila cuenta con paz y con indicadores de seguridad favorables, gracias solamente a la participación de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional, cuando de parte de Coahuila siempre se ha privilegiado la coordinación entre los tres niveles de gobierno y sin menospreciar a ninguna autoridad.