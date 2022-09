Maestros realizan plantón ante falta de bonos

Ayer un grupo de maestros de la sección 44 de la CNTE hicieron un plantón en la Casa de Gobierno del municipio de Gómez Palacio para exigirle al Gobierno de Durango el pago de la Compensación Nacional Única (CNU), del bono extraordinario anual y del bono de reconocimiento extraordinario a la labor docente.

Joel Torres, comisionado político de Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), aclaró que no tomaron todo el edificio debido a que hay personas que vienen de comunidades rurales alejadas y es irresponsable bloquearles el acceso, sobre todo en esta temporada de lluvias.

"Finalmente lo que queremos nosotros es que la sección 44 y su apartado de la CNTE no vamos a permitir que ningún Sindicato, ningún gobierno se vuelva a burlar de los 14 mil trabajadores con las prestaciones y el sustento de sus familias.

Hay muchos compañeros que esperaban ese bono el 31 de agosto para pagar deudas, para pagar inscripciones, para pagar los útiles escolares y no pudieron cumplir", afirmó.

En todo el estado, son entre 55 y 60 millones de pesos y cerca de 12 mil 500 trabajadores de la educación afectados, entre ellos mil 500 activos de La Laguna y 600 personas jubiladas que también están siendo perjudicados.

COMPROMISO

En recientes días, el gobernador José Rosas Aispuro Torres declaró que esta semana harán el pago correspondiente al magisterio. Sobre ello, Torres dijo que se comprometió el día 7 de septiembre "pero así se comprometió a pagar los 500 millones de pesos que le debía al Fondo de Pensiones, a FORTE y a FOVI y no cumplió, eso era para el día 31 de julio y como dijo el tejano, en la vida es bueno confiar pero es mejor no confiar, no nos vamos a ir a trabajar hasta que no se les pague el último centavo a todos los trabajadores de la sección 44".

El comisionado político dijo que por transparencia solicitarán información respecto a un supuesto desvío de financieras y aseguradoras.

"Habremos de contratar un equipo de abogados para que con la justicia y con la ley en la mano, vamos a hacer lo conducente que tenga que ver con una demanda a quien resulte responsable por el quebranto de todas las irregularidades del patrimonio de los trabajadores".

Hay que recordar que además del pago pendiente de los bonos, el Gobierno de Durango, de José Rosas Aispuro Torres que está a punto de concluir su gestión, mantiene un adeudo de 200 millones de pesos a la Sección 44 del SNTE por concepto de créditos de FOVI, de FORTE, y pensiones, entre otros.

Protestas

Desde la semana pasada:

* Se han desatado protestas en Durango por la falta de pago de bonos a docentes de la Sección 44 del SNTE.

* Según datos de la Subsecretaría de Educación, hay 139 escuelas de nivel básico del sistema estatal en La Laguna de Durango. De ellas, 125 se encuentran en paro de labores.