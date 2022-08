Maestros que protestaron y no estuvieron en centros de trabajo 'tendrán que enfrentar las consecuencias'

La coordinadora de Servicios Educativos en la región Lagunera de Coahuila, Flor Estela Rentería Medina, dijo que las maestras y maestros de la Sección 35 del SNTE tendrán que enfrentar las consecuencias luego de los bloqueos y paros de labores que se realizaron esta semana por la falta del pago del Ahorro 2022.

Señaló que la normatividad le corresponde a los coordinadores de los diferentes niveles educativos pues es una obligación de las y los trabajadores de la educación presentarse en sus centros de trabajo. Del 22 al 26 de agosto y de acuerdo al calendario oficial de la SEP federal, se programaron reuniones del Consejo Técnico Escolar (CTE) así como el Taller Intensivo de Formación Continua para docentes "Nuevos Planes y Programas de Estudio", esto en el marco de las actividades del inicio del nuevo ciclo escolar 2022-2023.

Como Coahuila inició clases el 15 de agosto, la Secretaría de Educación del estado hizo la siguiente programación: el 22 y 23 de agosto debió desarrollarse una jornada completa de trabajo con cada una de las escuelas primarias para la atención escolar de docentes con alumnos. Mientras que los días 24, 25 y 26 de agosto la jornada completa de trabajo sería exclusivamente para el análisis y desarrollo de los temas marcados en la guía y sin presencia de estudiantes.

Este jueves, la funcionaria del estado acudió a la protesta que se hizo sobre el bulevar Revolución y calzada José Vasconcelos de Torreón.

“Nosotros estamos aquí como representantes del Gobierno del estado, de la Secretaría de Educación porque está derivando en un problema que afecta a terceros pero ellos (los maestros y maestras) deben de saber también que así como tenemos derechos tenemos obligaciones”, apuntó.

Dijo que lo que ella tiene entendido es que “cuando alguien no se presenta a su trabajo por alguna falta injustificada, que no tenga alguna razón, es una falta administrativa, lo marca la normatividad. Tengo entendido que todos los secretarios generales ya tenían una calendarización (de los pagos) y a pesar de que se las ha dado la información no se ha atendido”.