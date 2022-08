Maestros elevan presión con paros y bloqueos en Torreón

Ayer se vivió una jornada de bloqueos y paros de labores en Torreón por la falta de pago del Fondo de Ahorro Magisterial a docentes de educación básica de la sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

En punto de las 8 de la mañana, hubo una protesta sobre la antigua carretera Torreón-San Pedro y carretera Unión-La Partida, de docentes de la zona escolar 513, que representan a unos 15 planteles educativos de preescolar.

Las personas afectadas dijeron que las manifestaciones no son "por grilla", como lo señaló su líder sindical, Jorge Fernando Mora Garza y acusaron un presunto mal manejo de recursos.

El secretario general dijo que había un convenio con el Gobierno del Estado, en el que se establecía que el pago se podía hacer a partir del 15 de agosto y a más tardar el 23 de septiembre y de forma calendarizada. Además, aseguró que "nosotros lo vamos a pagar hasta el 30 de agosto, sería el último día que todos los maestros estarían pagados".

Sin embargo, las y los maestros mostraron el oficio SG00105 firmado por Mora Garza, en el que les comunican que la dispersión del recurso para quienes solicitaron el pago vía tarjeta Banamex empezaría a partir del mediodía del 15 de agosto, culminando al día siguiente, es decir, el día 16.

"Las incidencias que surgieran en el proceso se atenderán los días miércoles 17, y jueves 18 a través de la estructura sindical", señala el documento.

De igual forma se dio a conocer que el día miércoles 17 de agosto se les haría llegar la nómina de pago a cada delegación y centro de trabajo a través de la estructura de organización seccional.

Para quienes solicitaron el pago del ahorro en efectivo, se informó que la entrega del recurso se programaría a partir del viernes 19 de agosto del año en curso y que, la logística se informaría a través de los secretarios delegacionales y representantes de centros de trabajo.

"No se cumplieron las fechas, nosotros exigimos nuestro pago del ahorro. No es grilla, nosotros estamos aquí por un bien común... después de ese oficio, nos mandaron unas fechas establecidas, cambiaron totalmente la dinámica de pago, a los que no se les hizo el pago por tarjeta dijeron que se les iba a hacer el pago en efectivo, totalmente contradictorio. Auditoría la queremos, ¿por qué?, porque no hay claridad en el uso de nuestros recursos", dijo Claudia Cecilia Hernández, una maestra afectada.

Agregó que el pago en efectivo se estuvo repartiendo a algunos docentes en distintos puntos de Torreón, exponiéndolos a "que tengamos asaltos".

Ayer, el SNTE informó que son 9 mil trabajadores de la educación beneficiados con el ahorro y que estaban pendientes 1,500. El recurso es de 151 millones de pesos.

El bloqueo generó caos vial ayer por la mañana, sobre todo porque muchas personas se dirigían a sus centros de trabajo. Al lugar llegaron corporaciones policiacas para resguardar el orden, así como David Flores Lavenant, representante del gobernador Miguel Riquelme en la región Laguna.

El funcionario dijo que estaban tratando de hacer un puente con los quejosos para que se pueda cubrir la prestación que ellos reclaman. Mencionó que están en su legítimo derecho y comentó que el Gobierno del Estado aportó lo que le corresponde en tiempo y forma. "Ya el tema del manejo le corresponde directamente al Sindicato, a la Sección 35".

El Fondo del Ahorro Magisterial se compone de una aportación del 7.5% por parte del Gobierno del estado y un 4% que se le descuenta al trabajador del sueldo base (07).

PARAN LABORES

Del 24 al 26 de agosto, se suspendieron las clases en educación básica en Coahuila, debido a que se celebrará el Consejo Técnico Escolar (CTE) y el Taller Intensivo de Formación Continua para docentes "Nuevos Planes y Programas de Estudio".

No obstante, algunas escuelas públicas ayer decidieron realizar un paro de labores por la falta de pago del ahorro.

Algunos planteles de Torreón que amanecieron con lonas de protesta en los accesos principales fueron: la escuela secundaria general No. 3 "Moisés Sáenz Garza"; la escuela secundaria general No. 12 "Carlos Delgado López", la escuela general No. 17 "Carlos Pellicer", así como la escuela secundaria federal No. 3. En el ejido Lequeitio protestó la escuela primaria general No. 7 "José Santos Valdés".