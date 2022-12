Maestros del SNTE en La Laguna eligen a nuevos líderes sindicales

Ayer se llevó a cabo el proceso de elecciones para renovar las Directivas Sindicales de las Secciones 5, 35 y 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), para el periodo comprendido del 13 de diciembre de 2022 al 12 de diciembre de 2026.

El magisterio, en su mayoría de Coahuila y en menor proporción de Durango, por primera vez tuvo la oportunidad de elegir a los nuevos representantes sindicales a través del voto libre y secreto. Anteriormente se hacía mediante delegados.

Tan solo en la Sección 35 se contó con un padrón de 22 mil 389 trabajadores de la educación de la Comarca Lagunera de Coahuila y Durango. La elección inició a las 9 de la mañana, aunque algunas de las 133 Asambleas Delegacionales Electivas (ADE) presentaron retrasos en su apertura. Como por ejemplo en la casilla instalada en la escuela primaria general "Año de Juárez" de Torreón que comenzó con la recepción de votos 20 minutos después.

En otros planteles educativos como en la escuela secundaria técnica No. 68 "Jaime Torres Bodet" de Gómez Palacio, el proceso inició en tiempo y forma aunque los trabajadores de la educación iban llegando a "cuentagotas". Donde hubo un mayor número de participación durante los primeros minutos fue en el Centro Psicopedagógico "Jean Piaget" de Gómez Palacio.

Hubo otros lugares donde los representantes de casillas o miembros de la Comisión Nacional Electoral no permitieron a los medios de comunicación captar imágenes del proceso electoral.

Tal fue el caso de la escuela secundaria general No. 13 del ejido La Unión de Torreón. El presidente de la ADE, Luis Roberto Garza Gómez, no permitió el acceso. Lo mismo sucedió en la escuela secundaria técnica No. 13 "Emiliano Zapata" del ejido La Concha de Torreón.

Algunos docentes denunciaron que pese a que al llegar a la casilla les pidieron que no hicieran uso de sus celulares, hubo algunos trabajadores que se tomaron una "selfie"con la boleta en mano y mostrando una X en la planilla de su preferencia. Esto pasó mayormente en la Sección 38 y El Siglo de Torreón pudo documentarlo a través de algunas fotografías que los mismos votantes compartieron en la red social de Facebook.

SE QUEJAN POR TARDANZA

Largas filas de personas se hicieron sobre la calle Jiménez y la avenida Matamoros de Torreón. En su mayoría eran personas jubiladas y pensionadas de la Sección 35 que acudieron a participar en la elección para renovar la dirigencia sindical, esto en la ADE que se instaló frente a la Casa de Pensionados y Jubilados Torreón de la delegación D-IV-I.

Lo que molestó a algunos votantes fue que tuvieron que esperar hasta dos horas en la hilera para poder emitir su sufragio y había personas con dificultades para estar de pie o movilizarse. Además, se quejaron de que no había orden y que los funcionarios sindicales estaban batallando para encontrar a los listados.

"Váyase hasta la vuelta para que vea todo el desmadre que tienen", gritó una mujer de la tercera edad mientras se encontraba en la fila.

Al margen de ello, hubo algunas personas como Lidia García que consideraron que se trataba de un momento histórico para el Magisterio pues por primera vez tendrían la oportunidad de emitir su voto de forma libre y secreta. "Me parece muy bueno que sea el voto secreto y democrático. Está la contienda pero aquí estamos para emitir nuestro voto", expresó.

El proceso concluyó a las 13:00 horas y para hacer válido el voto, las personas debieron presentar la credencial del Sindicato, INE/IFE o el talón de pago en donde apareciera el descuento de la cuota sindical. Otro requisito fue aparecer en el padrón o relación de votantes proporcionada por el Comité Ejecutivo Nacional.

En la Sección 35 compitieron seis planillas. En la Sección 38 fueron 95 sedes de votación y contendieron cuatro candidatos. Los resultados preliminares se darían a conocer ayer y se oficializarán en los siguientes días.

Hasta el cierre de esta edición se pudo conocer que con base a resultados preliminares, en la Sección 38 llevaba la delantera Isela Licerio Luévano de la planilla rosa, mientras que en la Sección 35 estaba a la cabeza Arturo Díaz González de la planilla verde. Alrededor de las 19:00 horas de ayer se informó que el comité electoral seguía procesando la información. Será en los próximos días que el SNTE oficialice los resultados.