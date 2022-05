Madres de desaparecidos en el país piden reunión con López Obrador

En el marco del Día de las Madres, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) envió una carta al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Los más de 80 colectivos de 24 estados del territorio mexicano y 3 países de Centroamérica reconocieron los esfuerzos del Gobierno federal para atender la crisis de desaparición de personas y de identificación de personas fallecidas en el país. Sin embargo, consideran que éstos no han sido suficientes para erradicar las desapariciones y, sobre todo, para encontrar a sus seres queridos.

“Desde MNDM estamos convencidas que una verdadera política nacional de atención y prevención de las desapariciones, que sea encabezada por usted, debe garantizar un trabajo coordinado y constante de todas las instituciones obligadas y que se requieren para una respuesta real y efectiva a las desapariciones”, señalaron las madres de las personas desaparecidas.

Le hicieron una atenta solicitud al jefe del Ejecutivo federal para sostener una reunión de diálogo con ellas con el propósito de fortalecer y construir de manera conjunta dicha política nacional que incluya avanzar entre otros temas en el funcionamiento efectivo de la Ley General en materia de Desaparición, atendiendo los grandes pendientes como la instalación del Sistema Único de Información Tecnológica e Informática y la creación del Banco Nacional de Datos Forenses. También para avanzar en el cumplimiento de los compromisos y las recomendaciones internacionales. Le recordaron que recientemente el Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) de la ONU, reconoció los avances en la materia, no obstante, dejó varias tareas importantes de atender.

“Apelamos al compromiso realizado por usted de abordar la crisis de desaparición de personas como un tema prioritario en esta administración tomando en cuenta a las madres y demás familiares que tenemos un ser querido desaparecido”, dice textualmente la carta enviada por el MNDM.

En otro pronunciamiento, señalaron que hay un registro de casi 100 mil personas desaparecidas y más de 52 mil cuerpos sin identificar que resguardan los Semefos sin condiciones para regresarles a casa; “con una alta probabilidad de que sean nuestros seres queridos desaparecidos”.

El pronunciamiento estuvo dirigido a López Obrador así como al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero; al subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez; Karla Quintana Osuna, comisionada Nacional de Búsqueda; Martha Yuriria Rodríguez Estrada, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; María del Rosario Piedra Ibarra, titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; gobernadores y gobernadores de los estados, senadores y senadores y diputados y diputadas.

“Su tarea principal al asumir la labor que desempeñan es ser cuidadores y cuidadoras de su pueblo, es proteger y garantizar los derechos fundamentales de las personas, entre ellos y, el más importante, la vida. Sin embargo, ustedes nos han fallado después de que pusimos nuestra confianza al elegirlos.

Ustedes nos fallaron cuando permitieron que nos desaparecieran a quienes más amamos: a nuestros hijos, a nuestras hijas, madres, padres, esposas, esposos, hermanos, hermanas. Ustedes como ayer y hoy son cómplices al permitir que siga habiendo desapariciones y, sobre todo, al seguir permitiendo que esta tragedia humanitaria envuelva a todo el país.

Si no han cumplido su tarea ¿Para qué queremos unos gobernantes que no gobiernan? ¿Para qué queremos unas instituciones de justicia si no otorgan justicia? Si no pueden conducir a un pueblo, ¿Para qué están? No queremos Fiscalías que no sirvan, Comisiones de Búsqueda sin planes que lleven a la localización. Ya no podemos más y es necesario actuar con acciones que den resultados efectivos”, expresaron.

Finalmente, mencionaron que CED emitió algunas recomendaciones que se deben acatar por ser Estado parte pero agregaron que hay casos concretos donde se tienen recomendaciones y no las han cumplido.

En el MNDM participan colectivos de Coahuila como el Grupo Víctimas por sus Desaparecidos en Acción (VIDA) de La Laguna y Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México (FUUNDEC-FUNDEM).