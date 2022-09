Madre pide a expareja le regrese a sus 'cuatitos', son tres años desde que se los llevó de Gómez Palacio

Este 15 de septiembre los pequeños Esmeralda y Gabriel cumplirán siete años de edad, de los cuales tres han pasado lejos de su madre Yuri Espinosa, quien ruega a su expareja y padre de sus cuatitos, Aureliano Pérez Salazar, le regrese a sus hijos ya que desde que se los llevó de casa no ha sabido de ellos. Fue el 9 de febrero del 2019, la última vez que Yuri vio a sus pequeños. A base de engaños, Aureliano se llevó a sus pequeños, a pesar de que nunca le negó verlos pues llevaban más de seis meses separados.

Yuri cuenta que siempre hubo esa desconfianza y el temor de que su expareja tramara algo en su contra, pues hace unos cinco años atrás, le había “secuestrado” a uno de sus hijos. Se trata de uno de tres hijos de su fallecido esposo. Recordó que lo mantuvo cerca de un mes separado de ella, pues había escapado a la ciudad de Guadalajara, Jalisco en donde lo tuvo escondido y en contra de su voluntad del menor, entonces de 12 años de edad. Gracias a que se pudo activar la Alerta Amber, se logró dar con el paradero de su hijo. Tras esa situación, la desconfianza se mantuvo en la madre. Razón por la que cuando los pequeños salían con su padre cada domingo, la condición es que uno de sus hijos mayores fueran de acompañantes, condición que aceptó.

Sin embargo, aquel 9 de agosto, las cosas cambiaron. Yuri mencionó que con apoyo de sus compañeros de trabajo, fue como Aureliano pudo esconder a sus dos hijos. Dos días después, Yuri viajó desesperada a la ciudad de Puebla, pues su expareja tenía familiares en aquella ciudad, y viajaba con frecuencia. Pero no dio con su paradero. “Cuando él me marcó cuando yo estaba allá me dijo, ‘ tú me andas buscando y yo estoy acá en Gómez Palacio otra vez, o sea que se estaba burlando de mi’”. Con la esperanza de buscar el apoyo necesario, acudió a la Vicefiscalía, en donde dijo, le solicitaron 50 mil pesos para poder buscar a sus hijos, cantidad que dijo, no podía reunir.

“No será pues entonces vemos qué podemos hacer”, fue lo respuesta que recibió. Yuri recuerda que antes de que su expareja se llevara a sus hijos, él había presentaron una denuncia en su contra ante el DIF Municipal argumentando maltrato contra los menores. Pero al no haberlo comprobado en las diferentes visitas de investigación se realizaron, fue que optó por llevárselos. La madre mencionó que a tres años de la ausencia de sus pequeños, no ha podido activar la Alerta Amber, “pues me dicen que no que porque es su papá”, dijo desesperada. Al no recibir siquiera llamadas amenazantes como las que recibía en repetidas ocasiones durante algunos meses por parte de Aureliano, Yuri le da un mensaje: “que me regrese a mis hijos que son lo único que me falta, que me los regrese”, dijo entre lágrimas. También pide el apoyo de la ciudadanía si ve o ha visto a sus hijos, cuyas imágenes contaban con cuatro años de edad, en las que además aparece el padre de los pequeños, llamen al 87-13-47-47-82