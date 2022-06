Madre de Even exige que busquen a su hijo tras llevar 23 días desaparecido en Torreón

Tras 23 días de desaparecido, familiares de Even continúan su búsqueda y exigiendo a las autoridades que agilicen las investigaciones para dar con el paradero del joven de 18 años, ya que hasta ahora, ni la Fiscalía ni ninguna otra institución de la ciudad les ha dado información.

Este lunes, madre de Even y otros familiares, realizaron una protesta frente a la puerta amarilla de Torreón y a las afueras del Centro de Convenciones, para exigir que las instituciones de seguridad encuentren el paradero del joven.

Isabel, la madre del desaparecido, sospecha que la policía lo detuvo ya que la última vez que fue captado por una cámara de vigilancia, una patrulla, con el número 35261, pasó tras de él, sin embargo, Fiscalía asegura que no existe esa unidad.

Por otra parte, la mujer aseguró haber recibido mensajes intentando intimidarla y exigiéndole que deje de buscar a su hijo, “me han mandado mensajes, que deje de moverme y de andar de alboroto, que deje de buscar a mi hijo, que me lo iban a entregar, eso fue hace como diez días y yo hasta el día de hoy sigo esperando que me lo regresen; las autoridades me dijeron que me iban a mandar una unidad a mi casa a que me cuidaran, pero yo lo único que quiero es que me regresen a mi hijo, yo no necesito que me cuiden”, señaló.

Isabel también pidió la ayuda del alcalde Román Cepeda y el gobernador Miguel Riquelme, ya que el caso de la desaparición de su hijo no es el único en la ciudad, “le pido a las autoridades que hagan algo, porque no puede ser que Even haya desaparecido nada más porque sí, exijo que me ayuden”, así lo señaló la señora.

Even desapareció la madrugada del 21 de mayo mientras viajaba en una bicicleta, de la colonia Pedregal del Nazas hacia Villa de Zaragoza, había ido a visitar a su novia, y fue a quien le dijo que los municipales fueron los que lo detuvieron “cuando ella vuelve a marcarle, él habla en voz baja y le pide que si no aparece al día siguiente, lo busque”.

El día de su desaparición, Even vestía un pantalón azul cielo, una playera negra, tenis blancos y una mochila de color negro y el nombre de la marca en letras rojas, la última ubicación que marca su celular es en la colonia Monterreal.

“Como madre me siento impotente, me siento sola porque me he movido y he buscado yo sola, hasta ahora no he sabido de mi hijo y lo único que pido es que me lo regresen, no voy a descansar, así me acabe aquí buscándolo” aseguró Isabel.