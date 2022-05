Lupita Delgado recuerda a su hija en su cumpleaños número 30, 12 de ellos sin saber de su paradero

El que debiera ser uno de los días más felices para Lupita Delgad es ahora uno de los más tristes. Un día como hoy pero de hace 30 años se convirtió en madre de su hija Luz Alejandra, quien desapareció hace 12 años en el estado de Tamaulipas.

Ataviada con una playera en la que lleva estampado el rostro de su hija quien desapareció a la edad de 18 años, Lupita recuerda que su hija cumpliría 30 años de edad. "Debería estar cumpliendo 30 años a mi lado", dice mientras que de sus ojos tristes escapan unas lágrimas de dolor.

De su caso no hay avances, sin embargo su lucha sigue al igual que decenas de madres y padres de familia que se han sumado a la labor que lleva a cabo Grupo Vida para dar con el paradero de sus seres queridos que no han regresado a casa.

Lupita, quien ahora es la coordinadora del grupo Víctimas por sus Desaparecidos en Acción (Vida) en La Laguna de Durango, cuenta que gracias a una serie de datos que obtuvieron de forma anónima cree que su hija pudiera estar en el municipio de Tlahualilo.

"Pues nada de avances... En el municipio de Tlahualilo, en una noria donde vamos a ir dicen que probablemente esté ahí, entonces a mí me urge, desde hace mucho ya tengo tres años trabajando... Pueden decir al ver el pozo 'no es posible, no hay lógica de que pueda estar ahí', pero no sabemos cómo la metieron, a lo mejor no solo está mi hija ahí a lo mejor otras personas, tenemos evidencias de que probablemente estén ahí", comentó Delgado.

Es por ello que Lupita dice que este 10 de mayo no tiene nada que festejar mientras su hija no esté a su lado.

"Nosotros no tenemos nada que festejar, yo la verdad no festejo, festejo a mi madre que todavía la tengo gracias a Dios. Mi madre está en silla de ruedas y nos la pasamos ahí en la casa, acostadas", dice con tristeza.

Aunque podría sumarse a las actividades que organice el grupo, ya sea participando en una marcha o acudiendo a misa para pedir por sus hijas e hijos ausentes. "A lo que salimos es a alzar nuestra voz, a veces sí salimos a las marchas, a mi misa.

No sé qué actividad vaya a haber ahora. Apenas la señora Silvia (Ortiz, fundadora del grupo) nos preguntó qué queremos hacer y ya lo que diga el colectivo es lo que vamos hacer", explicó la coordinadora del grupo en La Laguna.