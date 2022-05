Lupita agradece a laguneros por ayudarla con prótesis oculares

La solidaridad de los laguneros quedó de manifiesto con el caso de Lupita, una adolescente de 12 años que hace una semana pidió apoyo económico para poder pagar dos prótesis oculares personalizadas en el Centro Oftalmológico de Monterrey, Nuevo León. A los seis meses de su nacimiento, América Guadalupe Olguín López fue diagnosticada con retinopatía de prematuro y pasado el tiempo, presentó Ptisis Bulbi Bilateral, una enfermedad ocular.

Y precisamente con la intención de promover en Lupita volumen para estimular el cráneo facial y evitar cirugías posteriores y contracción de la órbita por involución fue que tiene que usar prótesis, cada una con costo de 22 mil 500 pesos. Éstas se deben cambiar cada año y medio a dos años, según el crecimiento de Lupita. Hasta que cumpla la mayoría de edad, el cambio de prótesis será cada 5 años.

A través de El Siglo de Torreón y debido a que atravesaban por una situación económica difícil, Margarita López, su madre, lanzó un llamado a la población para que la ayudaran a costear los reemplazos estéticos de los ojos de su hija, originaria de Tlahualilo, Durango.

Y el milagro sucedió, dice Margarita. Su teléfono celular comenzó a sonar y eran personas de La Laguna que realizaron aportaciones económicas a tal grado que lograron reunir la cantidad de 63 mil pesos, dinero que utilizarán para pagar las prótesis de Lupita y que también ya emplearon para los viáticos a la ciudad regiomontana y para las valoraciones y diversos estudios en el Centro Oftalmológico.

La familia de Lupita agradece a todos y todas las personas que se sumaron a la causa y especialmente a un hombre que se identificó como Alejandro y que les hizo un depósito de 60 mil pesos. Margarita lloró de la emoción y Lupita estaba muy contenta, sobre todo porque su madre ya no estaría preocupada por la falta de dinero para las prótesis.

“Me dice, mami ya no te vas a preocupar, ella no podía dormir y se me empezaba a apachurrar de verme con preocupación.

De hecho hace días sentí bien feo porque en la presidencia municipal de Tlahualilo me prestaban mueble para ir a Monterrey pero ahora ya no y andábamos batallando también con eso y me dice Lupita ‘mami, yo quisiera mejor morirme, es que yo siento que batallas mucho por mi culpa’. Pero le dije que no, que yo batallaba porque yo quería que ella estuviera bien.

Con la ayuda de toda la gente y de esa persona de nombre Alejandro pues ya estamos por fin en Monterrey, ahora estamos felices, se me hace como un milagro, lloré de la emoción, ya tengo para las prótesis de mija, se me hace un nudo en la garganta, siento muy bonito”.