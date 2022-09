Luis Iván Rodríguez regresa a Charros

El jaliciense Luis Iván Rodríguez vivió un 2020 mágico con Charros de Jalisco; sin embargo, en su primera temporada como abridor, una lesión en el codo derecho le impidió jugar en 2021 con los albiazules, quienes a la postre se coronaron ante Tomateros de Culiacán.

Para este 2022, el “Shocker” tendrá que regresar nuevamente al bullpen y lo hará con más experiencia, pero también una mayor responsabilidad, ya que será el encargado de lanzar la séptima entrada para el equipo de Roberto Vizcarra. “Yo estaría encantado de seguir abriendo, ya la ‘Chiva’ Miranda (coach de pitcheo) me dijo que posiblemente iniciaría en el relevo corto, pero hay que esperar a que llegue el ‘Chapo’ y que se tome una decisión. Yo estoy disponible para lo que el equipo necesite”, dijo.

Tras ser sometido a cirugía el otoño pasado, Rodríguez Zúñiga debió experimentar picos altos y bajos con Diablos Rojos del México, Guerreros de Oaxaca y Marineros de Ensenada; no obstante, el serpentinero asevera que el trabajo es lo que lo hace salir adelante. “Batallé un poco, pero lo que viví en las organizaciones en las que jugué me ayudaron para estar listo ahora en invierno; cuando no te va tan bien, aprendes de los errores, te anima a hacer mejor las cosas. Tengo el apoyo de mi familia, ellos me alientan para salir adelante”.