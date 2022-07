¿Luis García podría llegar a Televisa? El comentarista deportivo responde

En las últimas semanas el futuro de los comentaristas Luis García y Christian Martinoli en Azteca Deportes se puso en duda debido a que el dueño de la empresa, Ricardo Salinas Pliego, aseguró que no los tenía amarrados.

Por ello, aunque el "Dr. García" le respondió que "nunca" se irían de la empresa del Ajusco, en redes sociales, han insistido sobre una hipotética salida y en su cuenta de Tik Tok le preguntaron al exfutbolista si trabajaría en Televisa (TUDN) y su respuesta fue tajante.

"No iría a trabajar a Televisa, insisto tengo un grandísimo respeto por esa empresa, pero es mi competidor, me gusta competir contra ellos, insisto hay gente muy capaz, otros que no te sirven ni para llevarte el café, pero no, no me iría", afirmó "El Doctor".

Luis García no demeritó a la empresa, por el contrario, le reconoce la jerarquía de algunos de los comentaristas con quienes compiten en transmisiones de Selección Mexicana y Liga MX.

"No, tengo un grandísimo respeto por varios comentaristas de Televisa en el tema deportes, no por todos, por supuesto. Algunos de grandísima jerarquía con los cuales compito hace muchos años y lo hacemos de forma honorable", fue la respuesta del exfutbolista.

"El Doctor" llegó a las filas de Azteca Deportes al finalizar su etapa como futbolista, posteriormente salió un tiempo para incorporarse como directivo de Morelia y volvió a los micrófonos junto a Christian Martinoli, por lo que manifestó su agradecimiento a la empresa.

"Estoy inmensamente feliz en TV Azteca, Azteca Deportes, cuando me den una patada en el trasero ya veré qué hago, espero pasen muchos años, cuando tenga 100 años me den la patada el trasero", expresó el comentarista.