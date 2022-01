Luis Carlos, el indigente de Torreón, ya descansa en paz y se reencontrará con su familia

Una llamada inesperada y sorpresiva recibida por Ivonne el martes pasado, al filo de las diez de la noche, permitió la comunicación con una de las hijas de Luis Carlos, el indigente que falleció el pasado lunes por la mañana en el Hospital General.

La historia de amor al prójimo y grito de necesidad, exhibe ahora la importancia del perdón y la reconciliación para lograr la paz interior.

El martes anterior, El Siglo de Torreón presentó la historia “Los últimos días de Luis Carlos…el indigente”, un encuentro entre Fabiola Ivonne Reyes Berumen y Luis Carlos Rodríguez Terrazas (QEPD), quien tenía más de 15 años sin ver a su familia. Tras la publicación, una de sus hijas –Karla Ivonne--, se comunicó desde Chihuahua, vía telefónica, con Ivonne.

“Una amiga me dijo que había visto la publicación en Face y quiero agradecerle lo que hizo por mi papá, a quien busqué por mucho tiempo, sin tener resultados positivos. La última vez que supe de él, fue hace diez años, a través de una llamada telefónica que él me hizo, no sé de qué parte y no me quiso decir, pues su decisión de alejarse de la familia, seguía firme”, le dijo.

Karla agregó que desconoce si su padre tenía otras hijas, pero con su madre, eran solo ella y un hermano que murió hace tiempo. "Le dije a los hermanos de mi papá de la publicación, pero se mostraron indiferentes…tienen el corazón muy duro", agregó.

Reconoció que en estos momentos se le dificulta hacer algo, porque no tiene recursos económicos, padece de COVID-19 y está aislada.

En esa virtud, Ivonne le informó que el cuerpo de su padre había sido llevado al Servicio Médico Forense (Semefo), de la Fiscalía de Coahuila, y que ya se había comunicado con la funeraria del DIF para solicitar ayuda con el servicio de esta institución, incinerarlo y esperar a que venga por él, una labor que costaría tres mil 500 pesos, acrecentando así su demostración de amor al prójimo.

Sin embargo, entre los allegados a Ivonne, se formó inmediatamente aquella cadena de amistad y ayuda a la gente y uno de sus amigos le dijo que él trabajaba en una funeraria particular y que había logrado un costo de dos mil pesos por la incineración, incluyendo la urna.

Sin embargo, la funeraria solicitaba una carta poder y copia de la credencial de identificación del familiar, en este caso de la hija –Karla Ivonne--, para poder proceder con el servicio.

Ivonne, sin descuidar el trabajo que desempeña en un despacho jurídico, atendía los trámites necesarios para proceder a la cremación y le adelantó a Karla que le entregaría las cenizas de quien fue su padre y un reloj de pulsera que traía.

“Mira tuvo que pasar algo muy feo, un hecho que en realidad yo desconozco, porque era una niña y no me acuerdo, pero a pesar de la ausencia de mi padre, yo siempre lo amé y quise verlo, lo busqué, pero sin éxito y nunca entendí los motivos que tuvo para darle ese rumbo a su vida”, expresó.

Durante el resto de la semana, Ivonne espera tener las cenizas de quien en este mundo respondió al nombre de Luis Carlos, y conservarlas para entregarlas a su hija y será Dios, quien juzgue a quien tenga que juzgar, sostiene.

Lo único que quiero agregar es lo siguiente: “estoy muy agradecida con el Hospital General, como institución, sin embargo –no es queja--, es una súplica a una parte de los enfermeros que ahí trabajan, para convocarlos a que sean compasivos con la gente que tratan, pues había ocasiones en que yo llegaba y estaban los tres platos de comida que le llevaban a esta persona, pero no se las acercaban, y su espalda tenía una llaga enorme, que cuando llegó era muy pequeña”.

Al final, Ivonne, perteneciente al Centro Cristiano Siloé, le habló del perdón a Karla, del perdón que libera a la gente y que causa mucho daño principalmente a quien no perdona. “Gracias por haberlo acercado a Dios”, le contestó.