Luis Antonio trabajaba como RP de bar y salió del establecimiento por su propio pie

“Luis Antonio era cliente asiduo, incluso era trabajador externo del bar y se fue por su propio pie, en ningún momento el personal de seguridad lo golpeó o hizo algo que atentara contra su integridad física, ni de sus acompañantes”, dijo Rommel Rodríguez, administrador del bar Dante.

En entrevista, el administrador del bar ubicado sobre la calle Bucareli, del sector Centro de Torreón, mostró a los medios de comunicación un video de las cámaras de seguridad del establecimiento en las que se aprecia cómo la madrugada del domingo Luis Antonio sale del bar por su propio pie y se retira con dirección a la avenida Hidalgo.

Su hermana encontró a Luis Antonio en un domicilio de la colonia Sol de Oriente

La información y videos fue proporcionada por Rommel Rodríguez luego de que el padre de Luis Antonio, joven de 21 años, se encontraba en calidad de desaparecido y fue localizado muerto en un domicilio del sector oriente de Torreón, señalara a esta casa editora que su hijo no había salido del bar y que incluso tenía conocimiento de que había un cuartito en el bar donde agredían a las personas, entre ellas a su hijo y las jóvenes que lo acompañaban ese día.

“Nosotros tratamos de cuidar siempre, en la medida de lo posible, a nuestros clientes y estar al pendiente de que a las mujeres no las acosen o molesten. Buscamos que la gente venga a divertirse en un entorno seguro, entonces en el caso de él (Luis Antonio) se le cuidó por la situación que él tiene con nosotros, en ningún momento fuimos groseros con él o lo agredimos. No actuamos nosotros de esa manera, ni a él ni a sus acompañantes, a nadie, y todo está documentado en los videos que ya le hicimos llegar a la Fiscalía”, apuntó el administrador.

Rommel Rodríguez señaló que Luis Antonio era cliente asiduo del lugar y que incluso trabajaba como RP externo, se encargaba de hacerle promoción al establecimiento y también de invitar a sus amistades para que acudieran y consumieran, trabajo por lo que recibía una comisión.

Luis Antonio llegó al negocio y en el transcurso de la noche, a decir del personal del bar, se puso demasiado alcoholizado y al final cuando llegó la hora de cerrar, tuvieron problemas para que pagara la cuenta, sin embargo llegaron a un arreglo y se le permitió que dejara su celular en garantía de pago, después salió aunque visiblemente alcoholizado.

“Cuando los clientes no traen dinero para pagar las cuentas tenemos el protocolo de hablar a seguridad pública para que se los lleven detenidos y luego acudir y poner una denuncia, pero a veces por lo impráctico que es, les ofrecemos que nos entreguen alguna prenda en garantía que sea parte del importe total del consumo o una identificación además de dejar los teléfonos encendidos que entregan para que se comuniquen cuando ya puedan liquidar la cuenta y pasen por sus cosas”, explicó Rommel Rodríguez.

El administrador agregó que junto con otros teléfonos, él tenía el celular de Luis Antonio y cuando sonó, respondió, siendo en ese instante que se comunicó con José Antonio García, padre de Luis Antonio y le explicó que su hijo estaba desparecido agregando que quería recuperar el celular.

“Yo tenía el teléfono, pero no sabía que era de él (Luis Antonio), yo le expliqué al señor la situación y él me comentó que estaba desaparecido, y le dije: ‘yo llego a Torreón a tal hora’, puesto que estaba en Francisco I. Madero - ‘si quiere lo veo aquí en el local para entregarle el dispositivo y se le entregó el teléfono’”, dijo Rommel Rodríguez.

Finalmente el administrador del bar informó que la Fiscalía ya tenía los videos de las cámaras de videovigilancia del lugar, los cuales les recibieron alrededor de las 11:00 horas. Agregó que se encuentran en la disposición de colaborar con la investigación, agregando que no tuvieron nada que ver con la desaparición y muerte de Luis Antonio y que incluso publicarían un comunicado en su página social para aclarar el tema, puesto que ya habían recibido hasta amenazas de muerte vía WhatsApp.

“Las redes sociales son muy crueles en este tipo se situaciones cuando nosotros no actuamos de mala manera y actuamos de un proceder correcto; se nos trata de incriminar como si tuviéramos algo que ver en este hecho tan lamentable y que hubiéramos deseado que no hubiera pasado, pero nosotros no tenemos absolutamente nada que ver”, concluyó Rommel Rodríguez, administrador del bar Dante.