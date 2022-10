Ludwika Paleta habla de la tragedia durante la filmación en la que murieron 2 actores

Tras la pérdida de dos compañeros del reparto de "Noche de bodas", la película protagonizada por Osvaldo Benavides y Ludwika Paleta, la actriz fue cuestionada acerca de cómo se sentía tras el accidente que sufrieron los actores y, por el cual, perdieron la vida el pasado miércoles, pues la interprete ha sido muy criticada, ya que, hasta ahora, había permanecido callada frente a la situación.

El 12 de octubre, Traziende Films dio a dar la noticia de que dos actores; Marco Antonio Curiel Pérez y Luis Manuel Gutiérrez Saldaña, de 46 y 47 años respectivamente, habían perdido la vida en un accidente que tuvo lugar en Majahual, una de las playas de Oaxaca, mientras invertían su día de descanso en esa zona turística.

Marco y Luis no fueron los únicos que pasaron el día en la playa, sino que estuvieron acompañados de otros ocho compañeros, los cuales han sido descritos como extras de la cinta, dirigida y escrita por Osvaldo Benavides, sin embargo, de las personas del grupo que se encontraban nadando en Majahual, sólo ellos dos estuvieron impedidos de salir del agua por sus propios medios, ya que el estado del tiempo había producido olas altas y de fuerte pendiente.

Ante esta noticia, Osvaldo Benavides hizo una publicación en la que lamentaba los hechos y agradecía también por el hecho de estar vivo:

"El juego de la vida/muerte es un regalo. Siento mucho amor, gratitud y fortuna. Voy a aprovechar cada segundo que me queda. Nada opaca las bendiciones que tenemos. Cada momento es una oportunidad para crecer, disfrutar y aprender a amar. Así que a darle! Adelante!".

Y aunque el actor no se quedó callado y habló de la pérdida de los actores, su publicación fue muy criticada, pues en redes sociales argumentaron que no había demostrado un sentimiento de empatía no sólo a la pérdida de sus compañeros, sino al luto que enfrentan sus familiares y personas más cercanas y sólo se había concentrado en hablar del proyecto.

Esta publicación ya ha sido eliminada de sus cuentas oficiales.

Tras estos comentarios, Benavides publicó un video donde hablaba a detalle de lo ocurrido y aclaraba, además, que la reacción que tanto él, como otras personas de la producción tuviera ante la tragedia era la que las circunstancias les permitían y no la que la opinión pública creía que debía ser la correcta.

De esa misma manera, Ludwika Paleta se ha mantenido hermética ante los hechos, pues en sus redes sociales no ha hecho ningún pronunciamiento frente al deceso de sus compañeros. Por ello, cuando medios internacionales tuvieron la oportunidad de abordarla durante su regreso de Oaxaca a la Ciudad de México, le preguntaron cómo se sentía.

La actriz respondió que estaban triste, pues la tragedia ocurrió en medio de la concepción de un proyecto que llevaba muchos años planeándose con mucha ilusión, pues se trata de la opera prima de Osvaldo Benavides como director de cine:

"Estamos tristes, obviamente. Es un momento muy agridulce porque terminamos una película lindísima que teníamos muchísimos años planeando".