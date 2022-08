Luchadora mexicana de CMLL estrena cuenta en OnlyFans

Hace unos meses Mystique se convirtió en la primera luchadora mexicana en unirse a Only Fans, ahora Lluvia también abrió su cuenta en esta plataforma de contenido.

Lluvia se une a la lista de deportistas que utilizan Only Fans como una forma de generar un dinero extra.

"Nunca me he quedado con las ganas de hacer algo y cómo ya no hice más calendarios, decidí abrir mi cuenta OF", escribió en su Twitter la Campeona Nacional de parejas del CMLL.

Lluvia es llamada la "Pequeña tentación", es hija de Sangre Chicana y esposa del también luchador, Último Guerrero.

"Van a encontrar mejor contenido que mi primer calendario, mejores fotos, videos de mi entrenamiento de lucha, pesas y vamos a poder chatear", agregó la luchadora.

Entre los logros de Lluvia en el ring está ganar la máscara de "La Mágnifica" en 2009 y tiene el campeonato con la Jarochita.