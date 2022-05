Luchador Alberto del Río está de luto tras la muerte de la madre de sus hijos

El luchador mexicano anunció en redes sociales que la madre de sus hijos murió, luego de estar hospitalizada durante algunos días.

"Es con dolor en mi corazón y con el alma desgarrada que oficialmente confirmo el inesperado y lamentable fallecimiento de Ángela Velkei, madre de mis tres hijos. Ángela fue un ser humano excepcional y una madre ejemplar para mis tres hijos", escribió el 'Patrón'.

El luchador nacido en San Luis Potosí le dedicó además un emotivo mensaje a quien fuera su esposa:

"Agradezco a todos y todas las personas que fueron a donar sangre y plaquetas, a los medios de comunicación que regaron la voz para que más personas pudieran ir a socorrernos y toda la familia que está presente para mis hijos en este momento tan difícil en sus cortas vidas. Ángela falleció este pasado sábado 30 de en mucho momentos en donde mundo me dio la espalda con palabras de aliento y un abrazo sincero. Gracias por tanto Ángela. Te extrañamos como no tienes idea. Pero te juro que nuestros hijos van a crecer y ser hombres y mujeres de bien como siempre me lo pediste. Papá estará aquí para ellos. Descansa en Paz. En este mundo siempre fuiste mi ángel y así siempre te lo dejé saber. Ahora te conviertes verdaderamente en un ángel velando por nosotros desde el cielo. Siempre serás mi ángel. Nuestro ángel. Te amamos Angela. Gracias por ser tú".