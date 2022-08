Louis Tomlinson anuncia el lanzamiento de su segundo disco titulado Faith in the future

Después del drama de la filtración de su nuevo álbum, este miércoles el cantante británico, Louis Tomlinson sorprendió a sus fanáticas al anunciar el lanzamiento de su segundo álbum, además de revelar los pormenores que este nuevo material tendrá, desde el tracklist, hasta la portada.

A través de sus redes sociales, el ex integrante de One Direction, dio a conocer que este nuevo disco llevaría por nombre Faith in the future, un fuerte mensaje para hacer un llamado a un futuro prometedor después de una época complicada para todos.

El álbum saldrá este 11 de noviembre en todas las plataformas digitales, y ante este nuevo lanzamiento, el originario de Doncaster se mostró emocionado y preparado para que sus miles de fanáticas lo escuchen por primera vez.

“Después de vivir con este álbum por este tiempo no puedo esperar a que lo escuchen, gracias por permitirme hacer la música que quiero”, mencionó a través de sus redes sociales.

En cuanto a la portada del disco, vemos el rostro de Louis en tonos rojizos y negros, colores que suelen predominar en la mayoría de sus trabajos musicales, eso sin contar que su rostro se muestra serio y con la mirada puesta en frente, haciendo una referencia a que está preparado para su siguiente paso profesional.

FOTO: ESPECIAL

Tracklist

Cabe destacar que a pesar de su lanzamiento está previsto para este noviembre, el cantante ya anunció que este primero de septiembre lanzara su primer sencillo titulado Bigger than me.

The Greatest, Written all over your face, Bigger than me, Lucky again, Face the music, Chicago, Common people, Out of my system, Angels fly, Saturdays, Silver tongues, She is beauty we ate world class, All this time, That´s the war love goes

Fanáticos reaccionan a este nuevo lanzamiento