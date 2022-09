Los Sultanes acarician el título de la Liga Mexicana de Beisbol

Ganar dos juegos en el estadio Kukulkán pone a los Sultanes de Monterrey a una victoria del título 11 en su historia en la Liga Mexicana de Beisbol.

Este viernes doblaron 6-3 a los Leones de Yucatán y a partir del domingo buscarán coronarse en su campo.

"Lo que hizo Sultanes hoy (ayer) no me sorprende: es lo que ha hecho toda la temporada. Conseguimos dos de tres juegos en Mérida, pero no hay que confiarnos en casa", advierte Roberto Kelly, manager panameño de los regios.

Pero su colega rival, Roberto Vizcarra, tampoco baja los brazos. "Si remontamos la serie contra los Diablos Rojos, ¿por qué no volverlo a hacer ahora en la Serie del Rey?", lanza el 'Chapo'. "Dejamos a muchos corredores en base y perdimos la ventaja. Viajaremos a Monterrey y seremos más agresivos para tratar de remontar la serie".

SERIOS Y EFECTIVOS

Zoilo Almonte, con la primera carrera del juego por la vía del cuadrangular, y Orlando Calixte, con la de la diferencia gracias a un jonrón de dos rayitas, encabezaron la ofensiva en el triunfo sultán sobre la fiera.

Almonte se fue de 4-2 con dos producidas y una anotada y adelantó a la novena regiomontana con un bambinazo. Mientra que Víctor Mendoza produjo su cuarta carrera en la serie al llevar a Ramiro Peña a la registradora en el cuarto rollo.

El bullpen visitante hizo lo suyo al colgar cinco argollas. Juan Gámez, Wander Suero, Carlos Morales y Neftalí Feliz apagaron los maderos del cuadro yucateco. Juan Gámez fue el pitcher ganador y llegó a dos triunfos en esta Serie del Rey.

Este domingo 18 de septiembre a las 17:00 horas se disputará el sexto juego de la Serie del Rey. Los lanzadores anunciados son Cristian Castillo por parte de Sultanes y Onelki García por Leones.