Los servicios cuestan

Todo lo que consumimos como producto o servicio, tiene un costo. En este mundo tan digital, el ejemplo que podría ser más confuso es el uso de las redes sociales. Más allá de que nos cuesten el acceso al internet y el dispositivo por el cual accedemos, celular o computadora, nuestros datos valen.

En entregas pasados había comentado que cuando un servicio no nos cuesta directamente, el producto somos nosotros, para las empresas de publicidad a las cuales son vendidos nuestros datos, ya sea en forma de datos hiper segmentados o directamente en bruto a empresas que a su vez organizan y venden a quien esté dispuesto a ello

Quitémonos de la cabeza que, por no ser una persona famosa o influyente, nuestros datos no valen. Tiene valor para cuestiones mercadológicas y de consumo, ahí donde una tecnológica o una tienda de ropa desee colocar sus productos, hay empresas que le entregan la información para poder "llegar" de forma más certera.

El problema de esto es que cada vez nuestros datos han estado más expuestos y sería lo equivalente a que si fueras caminando por la calle, te abordara un desconocido y te dijera "te vendo estos tenis que has estado viendo en tal lado durante tanto tiempo, además este medicamento que requieres y este destino de playa que has soñado…".

Seguramente nos daría por alejarnos de inmediato, pero ese comportamiento lo hemos normalizado tanto en internet que lo estamos dejando de ver.

Hay iniciativas interesantes como Apple que desde hace tiempo, ha limitado qué información se provee a las aplicaciones que instalamos. De tajo, cuando cortó esa comunicación entre sus dispositivos y Facebook en 2021, la empresa ahora llamada Meta comenzó a bajar de valor.

Si bien durante la pandemia COVID-19 llegó a máximos históricos, de hasta 379 USD por acción, a partir del anuncio de su metaverso y actual fracaso, las acciones están en 90 USD hasta el pasado sábado. En cuanto a la privacidad, como Facebook ya no tiene una forma directa de segmentar la información de esos usuarios (más de 95% desactivó el seguimiento personalizado de publicidad), los anuncios dentro de su plataforma, para cierto segmento de población han dejado de ser relevantes y por lo tanto, también ahí pierde dinero.

Desde las últimas 2 versiones del sistema de Apple para teléfonos, iOS, también trae la opción de no especificar la zona geográfica de la cual entras, de tal forma que al navegar por internet o usar una aplicación, bien podrías aparecerle al "sistema" que estás en Tapachula, el Cd. Obregón o en San Pedro de las Colonias. Apple ha hecho una fuerte apuesta por la privacidad de sus usuarios, como una forma de dar valor a sus productos, ahí Google sigue sus pasos.

Por último y remarcando lo que valen nuestros datos, a inicios de 2021 se dio a conocer que Google había renovado contrato con Apple, por una suma cercana a 15 mil millones de dólares para que siguiera siendo el buscador por defecto de los sistemas de la manzana. Algo que, según nosotros, es gratis.

Así entonces, estamos en una época en que nos estamos acostumbrando a pagar por servicios, cuando antes bajábamos música y películas de sitios no oficiales no era tanto por no querer pagar, sino porque no existían formas fáciles de hacerlo. Ahora es normal que una familia tenga pagados servicios de entretenimiento como Spotify o Netflix, algo que otras industrias aún no encuentran la fórmula más adecuada, como el acceso a libros, periódicos y revistas especializadas.

El reto será encontrar un modelo de negocio que permita un equilibrio entre la calidad de quien ofrece el servicio y la utilidad de quien lo consume. Twitter, venga esa suscripción de 8 USD por tener cuenta verificada.

Twitter @toro