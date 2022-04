Los porteros que han dejado huella en Santos Laguna 

Desde el año 2013, los guardianes del arco son conmemorados cada 14 de abril, esto gracias a la propuesta realizada por Rinat, marca de guantes y artículos para porteros que, tras la muerte del ídolo del Club Pachuca, Miguel Calero, se tomó la decisión de establecer el día de su cumpleaños como un homenaje a todos los arqueros del mundo.

Y si de porteros se trata, a lo largo de la historia del Club Santos han sido varios los hombres que se apoderaron de esta posición y en la que en diversas ocasiones se convirtieron en héroes.

Oswaldo Sánchez

El arquero originario de Guadalajara, Jalisco, ya retirado, no solamente dejó huella en la Comarca Lagunera, sino también en el resto del país. Antes de su llegada al equipo de Primera División de Torreón, “La araña azteca”, defendió los colores de los conjuntos con gran peso en el futbol mexicano, Club América y Chivas.

Sánchez fue dos veces campeón de Liga MX con los Guerreros, (2008 y 2012), además de levantar un título de Copa MX en el 2014.

Adrián Martínez

Llegó a la portería albiverde para cubrir a José Miguel. Su buen nivel le dio para probarse con la Selección Mexicana y participar en una Copa América. Fue campeón con los Guerreros en el torneo Verano 2001, jugando con grandes leyendas del equipo lagunero como Jared Borgetti, Rodrigo Ruiz, Carlos Cariño y Héctor Altamirano.

Agustín Marchesín

Recordado con cariño por muchos, y por otros no tanto. El portero fue uno de los refuerzos de Santos Laguna presentados en diciembre del 2014. Fue campeón con los Guerreros en la final del Clausura 2015, donde derrotaron al Querétaro con un global de 5 goles por 3. Sin embargo, su traspaso en el 2016 al Club América no fue bien visto por muchos aficionados a los Guerreros, ya que sus declaraciones no fueron de mucha ayuda al confesar que “él había pedido su salida porque la directiva no cumplió sus promesas”, cuando anteriormente aseguró que en el equipo de las Águilas, no se jugaba con el corazón, como sí ocurría en Santos. Después le llovieron hasta billetes y gritos de “vendido” en su regreso al Estadio Corona jugando para el “Ame”.

Cristian Lucchetti

Llegó a México en el año 2003 procedente de Banfield de Argentina. El portero es recordado por su participación en el polémico duelo de Copa Libertadores entre Santos y River Plate, donde detuvo un penal que el árbitro decidió repetir “injustamente”.

Carlos Acevedo

La lista de buenos porteros de Santos es muy larga, pero en este top 5 no podía faltar el arquero nacido en Torreón, Coahuila, que no solamente se está convirtiendo en ídolo local, sino también es uno de los más solicitados para las fotos en sus partidos de visita por el país, esto gracias a sus grandes actuaciones que han contribuido a que Santos logre buenos números y que incluso llegara a disputar una final de Liga MX (Guardianes 2021). Acevedo ya es considerado en las convocatorias de la Selección Mexicana, aunque hasta ahora no ha disputado ningún encuentro oficial.

Otros porteros de Santos Laguna

Jonathan Orozco

José Miguel

Mauricio Caranta

Miguel Becerra