Los partidos de la Liga MX que le faltan a Cruz Azul y Pumas

El Apertura 2022 se encuentra en su recta final y dos de los equipos más importantes de la Liga MX se jugarán su boleto a la Liguilla.Cruz Azul y Pumas disputarán en los próximos juegos la oportunidad de seguir con vida en el certamen.

La escuadra celeste, que respiró con la victoria en la cancha del estadio Azteca ante Mazatlán (2-0), mantiene sus esperanzas de llegar al repechaje ubicado en el decimotercera posición con 15 puntos, igualado con Mazatlán.

Por su parte, Pumas, con el agónico empate ante Toluca, llegó a 14 puntos, unidades que hacen soñar a Dani Alves y compañía con la posibilidad de llegar a la siguiente ronda.

Los próximos juegos de Cruz Azul y Pumas en la Liga MX

Cruz AzulJornada 16Cruz Azul vs LeónFecha: 15 de septiembreHora: 19:00 hrs

Jornada 15Pumas vs Cruz AzulFecha: 18 de septiembreHora: 17:00 hrsJornada 17Cruz Azul vs ChivasFecha: 1 de octubreHora: 21:05 hrs PumasJornada 15Pumas vs Cruz AzulFecha: 18 de septiembreHora: 17:00 hrs

Jornada 7Puebla vs PumasFecha: 23 de septiembre Hora: 21:05 hrsJornada 17Juárez FC vs PumasFecha: 30 de septiembre Hora: 21:00 hrs.

*Tiempo del centro de México.