¡Los corazones rotos abundaron! Las rupturas, romances y bodas más sonadas de este 2022

Este 2002 será inolvidable para muchos famosos, sobre todo en lo que a temas del corazón se refiere. Muchos de ellos se dieron la oportunidad de comenzar una nueva historia de amor, otros llegaron hasta el altar; mientras que, algunos más, no tuvieron tanta suerte y terminaron con sus parejas.

Aunque fueron varios los que dieron de qué hablar, aquí te presentamos solo aquellas parejas que escandalizaron, ya sea por su inesperada ruptura o tener un auténtico cuento de hadas.

Los que terminaron

Shakira y Piqué. Sin lugar a dudas la separación de la cantante y el futbolista, quienes eras considerados como una de las parejas más sólidas del medio del espectáculo, acaparó todos los reflectores. Ambos famosos estuvieron juntos por más de 10 años, sin embargo, el pasado mes de junio anunciaron su ruptura, en medio de varias especulaciones de infidelidad por parte de él. Lo que más sorprendió es que a los pocos días de oficializar su truene, Piqué apareció del brazo de una joven de 23 años, llamada Clara Chía, su nueva pareja; lo que dio fuera a los rumores. Tras varios meses de peleas legales, la intérprete de "Monotonía" y el exjugador del Barcelona pudieron llegar a a un acuerdo sobre la custodia de sus dos hijos, Milán y Sasha, quienes se mudarán, próximamente, a Miami con su famosa madre.

(FOTO: ESPECIAL)

Belinda y Christian Nodal. Otro escándalo fue el fin de la pareja conocida como "Nodeli", Christian Nodal y Belinda. Ambos cantantes iniciaron un intenso romance tras participar en el programa "La Voz" y con el tiempo su amor se volvió tema de conversación en las redes y diferentes programas, que aseguraban sólo era una estrategia para llevar rating a la emisión.

El amor entre ambos fue tal, que el intérprete se tatuó el rostro de su amada y hasta le pidi{o matrimonio con un costoso anillo; sin embargo, en febrero de este año, sorprendieron al anunciar el fin de su relación. Él se borró los más de cuatro tatuajes que se había hecho en honor a la española y ella eliminó todo rastro del cantante de su vida.

(FOTO: ESPECIAL)

Leonardo de Lozanne y Sandra Echeverría. Luego de 11 años de matrimonio y un hijo en común, la actriz y el vocalista de Fobia anunciaron el fin de su historia de amor. La primera en hablar al respecto fue Sandra, quien a través de un podcast, confesó que se encontraba en un proceso de separación, Más tarde, ambos explicaron que, aunque lucharon por salvar su amor, les fue imposible seguir juntos y decidieron, por el bien de su relación terminar.

"Ahora ya es una paz y una tranquilidad de saber que pusimos todo en nuestra cancha, ya lo intentamos todo y, finalmente, ya decidimos los dos que esto es lo mejor y eso también me da bastante orgullo ver que estoy bien", afirmó Echeverría.

(FOTO: ESPECIAL)

A los que flechó cupido

Nodal y Cazzu. Poco le duró el duelo a Nodal por su truene con Belinda. El cantante rompióo su compromiso a inicios de este año y tan sólo unos meses después, se dejó ver con otra famosa cantante, la rapera argentina Cazzu. Aunque al principio fueron muy discretos y hasta negaron que hubiera algo entre ellos, no pudieron ocultar su amor y sólo fue cuestión de semanas para que empezaran a intercambiar mensajes pro redes sociales y hasta presumieran lo bien que se llevan frente a las cámaras.

(FOTO: ESPECIAL)

La pareja actualmente sigue junta y envuelta en varios rumores, muchos aseguran que se encuentran en la espera de su primer hijo, que ya compraron una casa para vivir juntos y hasta que se habrían casado en secreto; pero hasta ahora nada ha sido confirmado.

Michelle Renaud y Matías Novoa. Cuando los actores oficializaron su relación no causaron gran sopresa, y es que su amor ya era un secreto a voces. Ambos protagonizaron la telenovela "La Herencia" y desde entonces la sospecha de que entre ellos existía algo más que una amistad comenzaron a surgir, estos rumores se hicierian aún más grandes cuando el actor tomó la decisión de divorciarse de su entonces esposa, Isabella Castillo y se dejó ver más cerca de su coprotagonista.

(FOTO: ESPECIAL)

Actualmente, Michelle y Matías disfrutan de su relación, la cual suelen presumir en redes sociales y hasta han revelado sus intenciones de casarse y agrandar su familia.

Los que se dieron el "sí"

Violeta Isfel y Raúl Bernal. La pareja conformada por Violeta Isfel y Raúl Bernal se casaron por lo civil el 29 de noviembre pasado, tras más de tres años de relación. Anteriormente, la pareja ya había tenido una ceremonia con la que unieron sus vidas, pero ahora fue una boda más formal.

Los dos han expresado que desean disfrutar su tiempo como esposos por lo que no tienen planeado tener hijos juntos. "Te amo, hoy te elijo y así espero que sean muchos ‘hoy te elijo’ gracias mi amor, te amo", dijo Isfel en sus votos en la boda.

(FOTO: ESPECIAL)

Maité Perroni y Andrés Tovar. Otros que unieron sus vidas de manera sorpresiva, fueron eron la actriz Maité Perroni y el productor Andrés Tovar. La pareja casó en una ceremonia por lo civil, a principios del mes de octubre pasado, y que tuvo lugar en un exclusivo hotel de Valle de Bravo.

La integrante de RBD compartió una fotografía vestida de blanco y al lado de su esposo. "We did it!" escribió en su cuenta de Instagram. "Nunca esperé casarme, sí creía en el matrimonio pero hasta que llegó el señor Tovar", declaró Perroni en la ceremonia.

Aunque tenían más de 20 años de conocerse, su noviazgo duró un año, pero fue sumamente criticado, pues se dijo que habrían iniciado su relación cuando él aún se encontraba casado con la actriz Claudia Martín.