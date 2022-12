'Los ciudadanos decidirán'; AMLO descarta intervenir en las elecciones de Coahuila

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rechazó intervenir en la selección del candidato de Morena en Coahuila, aunque reconoció su cercanía con el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja, quien es uno de los aspirantes.

En su conferencia mañanera de este martes, AMLO fue cuestionado acerca de que las encuestas actuales posicionan al senador y empresario Armando Guadiana, además del exlegislador Luis Fernando Salazar, como favoritos antes que Ricardo Mejía Berdeja, sobre quien se le señaló una cercanía por participar este último dentro del gobierno federal.

López Obrador manifestó que Mejía Berdeja "es un buen servidor público" y dijo que "de él sí puedo hablar bien, es una gente trabajadora, con convicciones, honesta, pero van a ser los ciudadanos de Coahuila los que van a decidir. Ya no es como antes de que el presidente ponía al candidato y al gobernador".

"Ya no es así, para los que todavía hablan de que no hay cambios. Entonces, van a ser los ciudadanos los que van a decidir, libremente", afirmó el presidente, añadiendo que él no participa en este tipo de procesos, como la selección del candidato guinda en Coahuila, tomándose como referencia que esta semana cierran las encuestas para elegir al coordinador de la defensa de los Comités de la Cuarta Transformación en esta entidad.