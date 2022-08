Los Ángeles Galaxy vence a Chivas en duelo amistoso

El mexicano Jonny Pérez rubricó este miércoles con un golazo desde fuera del área el triunfo por 2-0 de Los Ángeles Galaxy en un amistoso contra Chivas, en el primer partido de fútbol disputado en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

Pérez, nacido en Los Ángeles en 2003, de familia mexicana, anotó el 2-0 pasada la hora de juego con un magnífico disparo cruzado de pierna zurda liberado desde los 20 metros que entró pegado a un poste.

Fue la diana que sentenció un partido en el que los Galaxy tomaron ventaja a los 28 minutos gracias al serbio Dejan Joveljic, quien remató en el área pequeño un centro del mexicano Efraín Álvarez.

En los Galaxy también fue titular Javier 'Chicharito' Hernández, quien jugó 45 minutos y disparó dos veces a portería sin poder marcar.

"Es fantástico, este estadio tiene un gran ambiente. Es un momento fantástico para la MLS y la Liga MX. Conseguimos un buen resultado y esto nos da mucha confianza", dijo 'Chicharito' al acabar el encuentro en declaraciones a la televisión 'Espn'.

"Hoy no jugué muy bien, pero no quiero tener una temporada como el año pasado, que marqué mucho pero no lo hicimos bien equipo", agregó.

'Chicharito' se enfrentó a Chivas, el equipo en el que comenzó su carrera antes de dar el salto a Europa, donde jugó con Manchester United, Real Madrid, Bayer Leverkusen, Sevilla y West Ham.

"Fue fantástico, es un día especial. Estas oportunidades son fantásticas. Estoy muy agradecido y me encantó ver tantos aficionados de Chivas", dijo.

Se jugó en un ambiente de fiesta en el SoFi Stadium de Los Ángeles, la casa de los equipos angelinos de la NFL Rams y Chargers, que albergó por primera vez un partido de fútbol, en un programa que también incluye a Los Ángeles FC y América.

Bajo el nombre Leagues Cup Showcase, esta jornada especial de partidos amistosos sirve como aperitivo de la nueva Leagues Cup, que comenzará su andadura en el verano de 2023 y que será un torneo oficial de un mes de duración entre todos los equipos de la MLS y de la Liga MX.