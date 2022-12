'Los abrazo a todos', dice AMLO por Navidad y asegura que México está avanzando

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, deseó una feliz Navidad a los mexicanos y dijo que los abraza a todos, pues él practica le doctrina del amor al prójimo y no le desea el mal a nadie.

En su última conferencia mañanera previo a las celebraciones de Nochebuena y Navidad, desde Tabasco, el mandatario morenista reflexionó sobre la situación del país y aseguró que el escenario es bueno, incluso "para los de arriba y los potentados".

"Estamos bien, como movimiento transformador, muy bien en todo el país. La gente está contenta con el cambio, con la transformación y hasta a los de mero arriba, a los potentados, no tienen motivo para quejarse. Sus diferencias tienen que ver con lo político, con lo ideológico, pero en lo económico, en sus negocios, les ha ido bien, no hay nadie que haya quebrado, no hay nadie que esté dejando de ganar", consideró el presidente mexicano.

"Está bien el país, su economía, la gente está contenta", manifestó.

Y aunque dijo que sus opositores desearían que el escenario fuera el contrario, señaló que él desea una feliz Navidad y abraza a todos, pues no odia a nadie.

"Yo deseo una feliz Navidad a todos los mexicanos, los abrazo a todos, a todos, a todos. Yo no odio, yo practico la doctrina del amor al prójimo, sinceramente. Entonces, no le deseo mal a nadie", expresó.

Finalmente, AMLO reconoció que algunos de sus cuestionamientos son duros, pero afirmó que son para avanzar en "la revolución de conciencias".

"Soy duro en mis cuestionamientos porque es mi misión, es mi tarea, para que se avance en la revolución de las conciencias y que nunca más se repitan las arbitrariedades, que nunca más regrese un régimen corrupto, de injusticias, de privilegios", aseveró el mandatario para luego retirarse del lugar y continuar con su agenda en Tabasco.