Lorena Ochoa presente en Abierto de Los Cabos a favor de la educación

Lorena Ochoa es una histórica del deporte mexicano, la golfista ahora busca seguir dejando huella con algo fundamental: la educación.

"El tema de la educación es algo que debería para ser todos, desgraciadamente en nuestro país tenemos muchas problemáticas y carencias, entonces se me hace muy injusto, que niños que tienen todo el potencial para crecer y cambiar su vida, su ciclo de pobreza no lo tengan, quiero que sean niños diferentes que se atrevan a soñar", afirmó la ex profesional del golf a EL UNIVERSAL.

El Abierto de Los Cabos en esta sexta edición cuenta con el programa ATC Cares con el objetivo de ayudar a la comunidad local, por ello se unieron con Lorena Ochoa y la Fundación Becar. "Hay que reconocer que ellos se han fijado en las distintas necesidades de la cuestión social, nos sentimos agradecidos, me llena de emoción porque juntos podemos tener un impacto muy grande e importante a nivel nacional", agregó la originaria de Jalisco.

Lorena Ochoa destacó que la Fundación Becar tiene 21 escuelas en 9 estados de la República Mexicana, ha tenido un crecimiento en inglés y matemáticas. Ella logró posicionarse como la número 1 del LPGA en 158 semanas consecutivas y tras su retiro en 2010 ha encontrado otro actividad que beneficia a los más necesitados. "El tema de la educación me ha enamorado, es algo muy especial porque pones la semillita y los ayudas a abrir los ojos desde muy chiquitos, desde los 5 o 6 años y ver esta transformación de cómo les estás inculcando herramientas y valores", dijo. El tema de educación es algo que me ha enamorado porque estoy segura que es la mejor manera de ayudar a los niños mexicanos

Mientras que en el golf Lorena Ochoa también pone de su parte para más niñas se acerquen al deporte con la asociación IGPM y el proyecto XUNTAS. "Apoyo al golf infantil-juvenil de las niñas que están jugando en colegial y a las que se quieren convertir en profesionales, ya lo estamos haciendo, solo hay que tener paciencia", concluyó la histórica golfista mexicana.