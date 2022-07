López Obrador rechaza pronóstico de Moody´s al decir que México no tendrá una recesión en 2023

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que México vaya haber recesión en 2023 como lo pronostica la agencia calificadora Moody’s, quien afirmó que en nuestro país va a caer en recesión económica el año que viene debido a la contracción de Estados Unidos.

En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal aseguró que nuestro país no enfrentará ningún problema el próximo año, y afirmó que la inflación se enfrentará buscando no perder poder de compra ni poder adquisitivo de las familias mexicanas.

"¿No va haber recesión en 2023 como se pronostica?", se le preguntó.

"Pues en México no. Nosotros no vamos tener problemas, ya enfrentamos lo más difícil, lo más doloroso, el daño que causó la pandemia, y esto lo vamos a ir enfrentando, inflación, buscando que no se pierda poder de compra, poder adquisitivo en las familias", dijo.

El pasado lunes, la unidad de análisis de la agencia calificadora Moody’s advirtió que México va a caer en una recesión económica el año que viene, debido a la contracción de Estados Unidos.

"En este escenario, México enfrentaría una prolongada inflación y una recesión con duración de tres trimestres", estimó la firma en el texto "La próxima recesión global".

Moody’s explicó que la economía mexicana enfrenta una combinación de eventos desfavorables, con la persistencia de choques de oferta en la economía global, altos precios de materias primas y el debilitamiento de la demanda interna ante la necesidad de restricción monetaria para abatir la inflación.