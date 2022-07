López Obrador rechaza pacto con Enrique Peña Nieto

El presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que su gobierno no presentará ninguna denuncia penal contra ningún exmandatario de México, incluido Enrique Peña Nieto, con quien dijo no tiene pacto alguno.

Luego de que la semana pasada el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, reveló información sobre presuntos movimientos financieros ilegales relacionados con Peña Nieto, López Obrador indicó que esa información no podía ocultarse.

En su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, López Obrador aclaró que no existe una persecución contra el expresidente Peña Nieto, sino que la investigación en su contra sucedió porque se trata de una persona políticamente expuesta que realizó operaciones financieras que resultaron sospechosas ante la UIF.

El presidente López Obrador negó que la investigación contra Peña Nieto obedezca a una represalia por presuntamente estar operando desde España la elección en el Estado de México.

"Eso no es cierto. Eso, periodísticamente hablando, para no seguir mencionando que se dedican a calumniar, es de manera amable una 'volada' para no decir que es una calumnia. (...) No tenemos nada que ocultar", puntualizó.

Aseguró que no existe pacto alguno ni se protege a su antecesor.

Recordó que desde el inicio de su sexenio, advirtió que sólo buscaría enjuiciar a expresidentes de la República si el pueblo lo ordenaba.

López Obrador recordó que la consulta que se realizó para tal fin no obtuvo resultados vinculatorios porque no participaron suficientes ciudadanos, por lo que su gobierno no procederá penalmente contra ningún exmandatario.