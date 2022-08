Localizan a lagunero que desapareció al regresar de Mazatlán a Gómez Palacio

La pesadilla terminó para Alma Lilie, pues a casi una semana no de no saber nada de su esposo Rafael Ibarra Negrete, por fin se encuentran juntos en casa.

En entrevista para El Siglo de Torreón, Alma Lilie relató que en su viaje de regreso a Mazatlán, Sinaloa, a donde acudió para presentar una denuncia por la desaparición de su esposo desde el viernes 29 de julio, durante la madrugada de ayer viernes recibió una llamada del celular de Rafael, hecho que la hizo desconfiar después de haber sido víctima de llamadas faltas y de extorsión luego de que hiciera público su caso.

"Me dijo que estaba en Cuencamé, que si podía ir por él porque no traía gasolina ni dinero... que estaba bien, que el carro solo traía un golpe... sí dudé al principio porque no le entraban las llamadas, nada... y cómo desafortunadamente empecé a recibir llamadas de extorsión incluso a mis familiares... sí tuve miedo de contestar la llamada, tal vez era alguien más", relató.

Sin embargo, al escuchar su voz de inmediato supo que era él, pero "sentí un hueco en el estómago porque tenía miedo de llegar y que él estuviera amenazado, secuestrado, algo así... pero fui, no me dio la cabeza par avisarle a alguien".

Sola tomó camino para reencontrarse con su esposo hasta verlo.

Ya juntos, su esposo le contó que durante su viaje de regreso de Mazatlán, tomó la carretera libre a Gómez Palacio.

"Andando en la sierra lo empezaron a corretear unas camionetas, sin placas, vidrios polarizados, dice que eran unos 'camionetones' marcha chamuco... lo estuvieron persiguiendo todo el día... él le dio al carro hasta que cayó la noche y no lo seguía nadie".

Con temor, se quedó a dormir en su carro para evitar que los siguieran, hasta el día siguiente tomó camino en el auto, pero la gasolina se terminó.

Rafael le contó que caminó para conseguir gasolina, hasta dar con una casa donde lo recibió una persona con pistola en mano, que si bien le dio un par de botellas de gasolina, le quitó todo el dinero que traía.

Su esposo estuvo perdido y fue hasta el jueves, "dice que empezó a ubicarse cuando vio el cerro de la ballena", y ya en Cuencamé, pidió un cargador donde pudo para poder comunicarse con ella.

Alma cuenta que su esposo se encuentra bien físicamente, "sí trae los pies afectados, cortadas, ampollas, los tenis que traía están con agujeros y el pantalón rasgado, y él presenta algo deshidratación", dijo.

Ahora que la pesadilla terminó, dijo que regresarán a Sinaloa para informar a la Fiscalía de aquella entidad sobre su caso.

Alma agradeció las muestras de apoyo de familiares y personas que se sumaron, así como al fiscal general e Durango, Daniel Rocha, quien finalmente sí se comunicó con ella, pero no se logró el encuentro por el traslado hacia Mazatlán.