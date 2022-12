'Lo que está en juego es la seguridad', dice Manolo Jiménez sobre 2023

Manolo Jiménez, secretario de Inclusión y Desarollo Social estatal, no dudó en decir que toda su vida ha vivido en Torreón y no ha necesitado cambiar su INE para validar su domicilio. 'Yo soy norteño y el otro es costeño'. Y arremetió: Me parece que el secretario de Seguridad Pública y Participación Ciudadana está atrasado en sus denuncias diez años o más, ahora el gobernador de Coahuila se llama Miguel Ángel Riquelme Solís, y bueno, si hay señalamientos contra cualquier persona, él tiene las facultades para proceder y si no lo hace todo parece que es grilla'.

El secretario de Inclusión y Desarrollo Social estatal, Manolo Jiménez Salinas, detalló los avances del programa Mejora, explicó la aplicación del concepto de "ciudadanización" y, además, delineó sus perspectivas para el próximo proceso electoral en la entidad, donde dijo que está en juego el desarrollo y la seguridad, para que Coahuila no se convierta en "un Zacatecas".

En entrevista para Lado B, dentro de Siglo TV de El Siglo de Torreón, Jiménez Salinas explicó sobre su labor como funcionario estatal, con el programa Mejora Coahuila, que "la estrategia nació para potencializar los programas, los proyectos y las obras de manera transversal", haciendo equipo con todos los secretarios y los alcaldes y alcaldesas.

Dijo que se busca "ciudadanizar" el programa, lo que significa "ser un gobierno de puertas abiertas, un gobierno que le da entrada a todas aquellas personas que quieren hacer cosas buenas para su comunidad y te conviertes en ese punto de encuentro, más allá de dividir o polarizar".

"La voz de los ciudadanos, la participación de los organismos y de las asociaciones, la inversión de los empresarios está también muy presente", manifestó, señalando que con esto lo que se realiza es "más que llegar con un programa e imponer".

SITUACIÓN DE SEGURIDAD Y ÁREAS DE OPORTUNIDAD

Manolo Jiménez refirió que en su labor como secretario de Inclusión y Desarrollo Social, ha transitado por todo el estado, lo que le ha permitido constatar que "es uno de los más seguros del país". "Hoy Coahuila es un estado seguro y no es obra de la casualidad. Hay un gobernador valiente, echado para adelante, pero también hay todo un modelo de seguridad y una coordinación con todas las corporaciones", dijo.

En ese sentido, señaló que la principal área de oportunidad para los próximos años en la entidad es "fortalecer lo bueno que tenemos, el tema de seguridad tiene que seguir siendo robusto, tenemos que seguir dando resultados, porque si perdemos la seguridad, perdemos muchas cosas".

Y como segundo y tercer punto, mencionó "el desarrollo, en el caso de Torreón y La Laguna, hay una gran área de oportunidad, de potencializar e industrializar Torreón", además de llevar los servicios públicos al interior de las colonias y ejidos.

PERSPECTIVAS ELECTORALES

Finalmente, respecto al proceso electoral que se viene para Coahuila en 2023, Manolo Jiménez fue cuestionado por El Siglo sobre los señalamientos hechos por el subsecretario Ricardo Mejía Berdeja respecto al "moreirato" y la seguridad, precisó que "el gobernador de Coahuila se llama Miguel Riquelme y de lo que habla el subsecretario sucedió hace muchos años, y eso coincide con que el subsecretario lleva mucho tiempo viviendo fuera" del estado.

"Se atiende lo que haya que atenderse, porque luego él dice que va a proceder, pues que proceda ahorita, que es autoridad, si no es pura grilla", añadió.

Y sobre la selección de candidatos, consideró que hay divisiones en otros partidos que no se dan de forma totalitaria en el PRI.

"Hay actores dentro de nuestro partido que aspiran y eso es natural, lo importante y a lo que siempre llegamos nosotros es llevar esas aspiraciones a un ambiente de armonía, de cordialidad, porque lo que está en juego en el 2023 es más grande que las aspiraciones de cualquiera, lo que está en juego en el 2023 es la calidad de vida de nuestras familias. Lo que está en juego es que Coahuila siga hacia adelante, siendo seguro, que no se convierta en un Zacatecas. Esto es muy práctico, no lo digo y no es grilla, ahí está pasando, veamos los hechos", concluyó.

Destacó que el vive en Coahuila, en Saltillo, y no ha necesitado cambiar su credencial de elector para acreditarse como Coahuilense, mientras que otros que aspiran viven en Acapulco "o no sé en qué parte de la costa. Yo soy norteño y el otro viene de la costa", agregó.