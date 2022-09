'Lo detuvieron, pero no dice dónde está la niña'

Aunque las autoridades judiciales del Estado de Durango lograron la localización de Sergio N, padre de la pequeña Sofía Nicol Carrillo Bravo, desaparecida desde el 21 de agosto de este 2022, aún se desconoce su paradero.

De acuerdo con Carla, madre de la menor, fue el fin de semana que se logró la ubicación del padre con quien se le vio por última vez a la menor, en ciudad Lerdo y aunque dijo que era cuestión de minutos que la niña llegaría al domicilio, nunca apareció.

La madre desesperada teme por la integridad de su pequeña, de quien nunca se había separado por tanto tiempo.

Carla detalló que tras ubicar a su expareja, llegó al lugar el hermano de éste, de nombre Jonathan, quien no llegó con la menor después de más de 40 minutos de espera, para después argumentar que la niña estaba en una pijamada, y finalmente hacerse de palabras con las autoridades ahí presentes.

"Se lo llevaron detenido, pero no dice dónde esta la niña, dice que no nos la va a devolver", comentó triste la joven madre.

De acuerdo con Carla, debido a tal situación, la menor fue declarada como desaparecida, al no haber sido ubicada en ninguno de los domicilios en donde habitaba el padre de la menor, ni con los padres de éste.

"Nada más él dice que no nos va a decir", dijo precupada la mujer, "porque se la llevó para estar con ella y ahora no, resulta que no la tiene, si no la tiene él, ¿entonces quién la tiene?" cuestiona.

Aunque presume que podría tenerla "escondida" una de las hermanas de su expareja, de nombre Natalia. Carla mantendrá la búsqueda hasta dar con el paradero de su pequeña Sofía.

ANTECEDENTES

Fue el 21 de agosto que Sergio N, se llevó a su pequeña como se había acordado desde su separación, sin embargo esa tarde no regresó a la menor, argumentando a la mañana siguiente que le diera oportunidad de estar más tiempo con su hija antes de que regresaran a Monterrey, donde Carla trabajaba y desde donde viajaba para que su padre pudiera verla. Pero éste no la regresó como se había comprometido.

Búsqueda

Detalles del caso:

* La pequeña desapareció el 21 de agosto en la colonia Estrella de Torreón, en compañía de su padre Sergio N.

* La Fiscalía General de Justicia de Coahuila, emitió un reporte de búsqueda tras su desapareción.

* Sofía Nicol Carrillo Bravo, tiene seis años de edad.

* Cualquier información que pudiera ayudar a dar con su paradero se puede informar al núm ero de emegerncia 911 o al 844-4-15-11-15.