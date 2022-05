Lluvia de amparos contra el Tren Maya se resolverán como los del AIFA: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que "el Tren Maya va", aunque haya una "lluvia de amparos" contra el Tramo 5, gracias al decreto presidencial validado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que declaró a todos los proyectos de infraestructura como de interés público y de seguridad nacional.

"Dicen que no hay la famosa MIA, lo que es el impacto ambiental, parte del acuerdo fue para que se tuviese a tiempo y se hicieran bien las cosas, porque nadie quiere destruir el medio ambiente, nosotros llevamos años luchando por la naturaleza, las causas justas (…) Ese acuerdo está validado por la autoridad judicial, por la Suprema Corte, es legal", dijo en su conferencia mañanera de este martes en Palacio Nacional.

Aunque cuatro de los siete segmentos del Tren Maya no cuentan con los estudios técnicos necesarios, el presidente señaló que es evidente que sus adversarios y los "pseudoambientalistas" interpusieron amparos en contra del Tramo 5 porque "ahí es donde está el dinero".

"¿Dónde hay más dinero de toda la ruta? Aquí (en el Tramo 5), ah, pero ahí está Calica y ahí está Xcaret", apuntó.

Aseguró que los amparos presentados contra el Tren Maya se resolverán de la misma manera que se resolvió "la lluvia de amparos" en contra del nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

El presidente dijo que sus adversarios no quieren que avance su gobierno y "ellos lo que quieren es que no hagamos nada, pero no me estoy chupando el dedo, si no emito el acuerdo, nos paran por completo, eso es lo que ellos quieren".

Criticó que a sus opositores no les importa que se quede la inversión "tirada", pero aseguró que su deber como presidente electo es proteger los recursos de los mexicanos.