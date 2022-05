'¡Llévenme a Torreón!', pide 'Coque' Muñiz

A Jorge "Coque" Muñiz le gusta tanto la Comarca Lagunera que en una entrevista exclusiva que dio a esta casa editora dijo contento: "¡Llévenme a Torreón!"

"¡Llévenme a Torreón!, a ver si me llevan para allá, ojalá y se pueda coordinar y ¡Vámonos para allá!", mencionó y agregó que recuerda muy bien sus andanzas en La Laguna.

"En la Comarca he laborado muchísimas veces, desde que estaba bien chavito. Yo inauguré la discoteca La Rosa. En Torreón, la última vez que estuve fue en el Teatro Nazas y en Lerdo, estuve en el Lerdantino, ante miles de personas".

En ese sentido, el artista consideró que La Laguna es un ejemplo para toda la República Mexicana.

"Es un ejemplo para México lo que han logrado ustedes. Creo que están batallando por la falta de agua, pero no se desanimen, ustedes sacaron adelante una ciudad en la que no había nada alrededor".

Jorge charló con El Siglo a propósito del éxito que ha tenido su reciente disco, Azulejos 3, el cual se mantuvo durante varias semanas en el primer lugar de ventas de una conocida tienda.

"Ha sido una sorpresa para todos este álbum. La compañía hizo un gran esfuerzo. Estamos muy agradecidos con el público por apoyarlo".

Comentó Jorge que pese a que muchas personas hoy en día escuchan las canciones por medio de plataformas, hay quienes todavía compran discos físicos.

"Es un grupo pequeño, pero muy fiel. Es interesante ver quienes son los que están acercándose más a adquirir álbumes. La música que uno ofrece no es para chavos, es para adultos".

Definió "Coque", Azulejos 3 como una producción discográfica llena de "joyas".

"Lograr un éxito en la radio es muy complicado, deben unirse muchos factores. Como productor o cantante solamente tomar lo que ya está hecho y ha sido un éxito puede ser fácil, lo interesante es combinarlo.

"Estas canciones, todas tienen historias diferentes, aquí lo interesante es ver qué puedes tomar para llevarlo al concepto del bolero y viendo la selección que se hizo, hay un grupo de compositores de primera línea como Marco Antonio Solís, Joan Sebastian y Omar Alfano, entre otros y en verdad que me siento afortunado de interpretar sus melodías".

Aceptó el hijo de Marco Antonio Muñiz que haber incursionado en el género del bolero ha sido un gran acierto.

"Yo empecé a cantar boleros desde que entré a Universal Music por consejo de un ejecutivo, de Manuel Calderón.

"Cuando me dijeron cuáles serían las primeras canciones que grabaría, llegué a mi casa, las escuché y me puse a llorar porque yo quería seguir haciendo baladas, entonces hablé con Manuel y me recalcó que no haría baladas, sino boleros, y sin duda, fue una gran decisión porque los discos que he sacado de boleros se han vendido bastante bien".

Por último, Jorge Muñiz mencionó que sus presentaciones combina sus éxitos pop con los boleros.