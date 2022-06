'Llego a Torreón y me reciben a balazos'

"Tenía cuatro años sin venir a mi tierra y cuando por fin llego la policía me recibe a balazos, por poco y me matan de un tiro en la cabeza" dijo Daniel, a quien agentes de seguridad le dispararon la noche de ayer miércoles en el vado del río Nazas.

Daniel, de 25 años de edad, nacido en Torreón pero con residencia en Estados Unidos, es el joven que resultó herido en su oído izquierdo por un fragmento de bala durante la agresión del miércoles por la noche debajo del puente plateado, que une la ciudad de Torreón y Gómez Palacio. Además fue víctima de robo, ya que las pertenencias que tenía en su camioneta desaparecieron.

Según las declaraciones del propio Daniel, que emitió a esta casa editora, llegó a la ciudad desde el pasado lunes para visitar a su familia y la tarde del miércoles pasó por un amigo para disfrutar de su camioneta de la marca Ford, línea Lobo, con placas del estado de Texas.

Dijo que se paseaban en la camioneta por el vado, cuando al llegar a la carretera que se ubica debajo del puente plateado, fueron atacados a balazos por elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal Torreón, que sin realizarle alguna señal de alto, abrieron fuego en su contra, impactando una de las balas en la puerta del lado del conductor de la camioneta que manejaba, logrando la esquirla rozarle la oreja, lo que le provocó una herida y abundante sangrado, en tanto su acompañante resultó con heridas en el rostro, de los propios fragmentos de las balas.

"Yo venía por el río, cuando estamos terminando de salir del río, llega la unidad municipal del lado de Torreón y empiezan a abrir fuego hacia el vehículo, los municipales no me señalaron alto, no me dijeron nada, simplemente abrieron fuego hacia el vehículo, yo descendí con las manos arriba, pecho tierra, enseñando que no había ningún peligro conmigo...", apuntó Daniel.

Desconcertado por lo que ocurría, detuvo su marcha y levantó las manos para que los elementos se dieran cuenta que no portaban armas, siendo en ese instante que los agentes municipales se le aproximaron y lo sometieron, para después inspeccionar su camioneta en busca de armas o droga, sin lograr encontrar nada, por lo que solicitaron una ambulancia para que lo atendieran por la herida que tenía.

Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes le brindaron los primeros auxilios a bordo de la unidad y lo trasladaron a un hospital privado de la región, donde fue interrogado y quedó bajo observación médica, recibiendo su alta horas después.

Daniel comentó que al ponerse en contacto con su abogado, que además es su hermano, acudió al lugar de los hechos para recoger sus pertenencias, entre ellas su identificación y pasaporte americano, además de dinero en efectivo, 6 mil pesos mexicanos y 3 mil dólares en efectivo, así como un reloj de marca, pero nada de esto estaba en la cabina de la camioneta y tampoco fue asegurado por ninguna autoridad, por lo que desconoce quien los tomó.

INTERPONE DENUNCIA Y ESPERA JUSTICIA

Finalmente el afectado dijo que contrató seguridad privada porque teme ser víctima de otro delito y que solo espera recuperar su documentación para regresar a Estados Unidos, no sin antes lamentar la situación que vivió y que por poco le cuesta la vida.

"No hicimos nada malo, estábamos disfrutando de la camioneta y repentinamente nos dispararon, revisaron toda la unidad y no encontraron nada, pero sí nos trataron como delincuentes" expresó Daniel.

Finalmente Daniel dijo que ya se encuentra una denuncia interpuesta sobre la agresión y espera que se haga justicia, agregó que ya se tiene identificado al elemento municipal que abrió fuego en su contra.

En relación al tema, tanto las autoridades de la Fiscalía de Coahuila como las de Durango no han emitido ningún comunicado al respecto, pero se conoce que trabajan de manera coordinada para esclarecer el lamentable hecho.