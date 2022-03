Llega a Torreón campaña 'Norteñas por la verdad y la justicia' en memoria de mujeres asesinadas y desaparecidas

En el marco del Día Internacional de la Mujer y en memoria de mujeres que han sido asesinadas y/o que están desaparecidas, esta tarde se presentó en Torreón la campaña “Norteñas por la verdad y la justicia” que tiene como fin denunciar que el estado mexicano no ha podido esclarecer los casos de cada una de ellas y tampoco garantizar la verdad y la justicia.

En el “árbol de la esperanza” de la Alameda Zaragoza, retumbaron algunos nombres como el de Luz Adriana, Dora Elba, Wendy Juliana, Liliana Leticia, Laura Valeria, Jovanna Dibanhi, Sandra Yadira, Silvia Stephanie, Alejandra, Tania, María Guadalupe, Rosa Isela, Vanessa Vianey, Sandra Yadira, María Milagros, Dana Milagros, Daysi Viridiana, Gabriela Elizabeth, Elsa Judith y Perla Liliana.

Estuvieron presentes colectivos de familias de personas desaparecidas y defensoras de Derechos Humanos.

“Nuestras hijas no son números ni estadísticas ni folios en un expediente, ni trabajo en una Vicefiscalía, son nuestras hijas, mujeres con sueños, proyectos que les fueron arrancados, mujeres que hoy, no deberían de ser nombradas pero tenemos que seguir nombrando hasta que aparezcan, hasta que el perpetrador de su muerte sea castigado con justicia y que las penas, las sentencias, no sean una burla para las familias.

Hasta que quienes se las llevaron, tengan la valentía de confesar, hasta que la sociedad que se calla tenga la valentía de gritar dónde están, hasta entonces no descansaremos, hasta entonces no vamos a estar completas”.

La campaña se realiza en Chihuahua, Nuevo León y Coahuila bajo el lema de “En el Norte las Nombramos” y nació no solo para conmemorar el Día Internacional de la Mujer sino también para recordar que en pleno siglo XXI a cientos de mujeres les han sido violentados sus derechos fundamentales.

Es por ello, que defensoras de derechos humanos y colectivos de familiares de personas desaparecidas estarán compartiendo durante este mes de marzo estarán compartiendo en distintos espacios la historia de mujeres desaparecidas y de aquellas que han sido víctimas de feminicidio. Buscan sensibilizar a la población y alzar la voz para que haya verdad y justicia y sobre todo, para que casos como los de ellas no se repitan.

En esta campaña participa el Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, y Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos.