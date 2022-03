Llamar 'borregos' a parlamentarios europeos 'no es un insulto', dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que calificar como "borregos" al Parlamento Europeo no es ningún insulto, esto después de que ayer en un comunicado, la Presidencia de la República haya respondido a los parlamentarios que es lamentable que se sumen como "borregos" al grupo opositor de la 4T, ante su exigencia de frenar la violencia contra comunicadores en México.

En conferencia de prensa matutina en las instalaciones de la 36 Zona Militar, el titular del Ejecutivo federal pidió que se proyectara en la pantalla el comunicado del gobierno de la República, que ayer se difundió para que la población conociera su contenido.

"Es lamentable que se sumen como borregos, y esto no es ningún insulto. Cuando me tocó ir al Parlamento Inglés en Londres que se ponen cara a cara, conservadores y liberales, y cuando está hablando un legislador ya sea conservador o liberal, empiezan los opositores a decir 'meee', 'meee', yo creo que eso es lo que significa. Aquí en México sí sabemos que es ser borregos", dijo.

TAMBIÉN LEE AMLO acusa al Parlamento Europeo de tener una 'mentalidad colonialista'

Presidente de México responde a exigencia de frenar la violencia contra comunicadores

Ayer jueves por la noche, luego de que el Parlamento Europeo urgió al gobierno mexicano a actuar contra los ataques a los periodistas y los defensores de derechos humanos, en un tono poco diplomático, la Presidencia de la República les pidió primero informarse para que no se "sumen como borregos a la estrategia reaccionaria y golpista del grupo corrupto que se opone a la Cuarta Transformación".

Por medio de un comunicado, el gobierno mexicano exhortó al Parlamento Europeo a que para la próxima se informen y lean bien las resoluciones que les presentan antes de emitir su voto, que "no olviden que ya no somos colonia de nadie" y que olviden su "manía injerencista disfrazada de buenas intenciones", pues ellos no son "el gobierno mundial".

En el documento, la Presidencia aseguró que en México no se reprime a nadie y que se respeta la libertad de expresión, añadiendo que el Estado mexicano no viola derechos humanos.