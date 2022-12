Llaman a aprovechar servicio de mastógrafos móviles

Del 19 al 30 de diciembre habrá mastógrafos móviles en Hospitales Generales de Zona y Unidades de Medicina Familiar (UMF) del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de las regiones Laguna, Centro y Fronteriza de Coahuila. Por ello, la institución reitera el llamado a las mujeres mayores de 40 años para que aprovechen la presencia de estas unidades, que forman parte de las acciones preventivas para la detección del cáncer de mama.

La especialista en epidemiología y coordinadora de salud pública, del Seguro Social en la entidad, Guillermina Álvarez Santana, explicó que se trata de camiones equipados con tecnología de punta para la toma de este importante estudio, que es uno de los elementos fundamentales en la detección del cáncer de seno y de otras enfermedades de la glándula mamaria.

El lunes 19, se ubicarán en el Hospital General de Zona No. 18 de Torreón; 20, 21 y 22, en el HGZ No. 6 de Parras; el 23, 26 y 27, en el HGZ No. 16 de Torreón y el 28, 29 y 30, en la UMF No. 66, también de Torreón.

En la región Centro, se instalará en la UMF No. 23 de Sabinas el 19 y 20; en la UMF No. 60 de Nava, el 21; en la UMF No. 79 de Piedras Negras los días 22, 23 y 26; mientras que en Acuña, los días 27, 28 y 29 en la UMF No. 81 y el día 30 en la UMF No. 87.

Añadió que los informes para ser beneficiarias del servicio pueden solicitarse ya sea en la coordinación clínica o en el departamento de medicina preventiva de la unidad médica más cercana.

Álvarez Santana recomendó pedir cita con anticipación aunque aclaró que también se atenderán a pacientes espontáneas.

La doctora llamó a quienes participen en estas actividades a acatar las medidas de prevención durante la permanencia en las instalaciones médicas, como sana distancia, uso de cubrebocas, lavado de manos con agua y jabón, uso de gel con base de alcohol al 70 por ciento y toma de temperatura al ingresar.

El Seguro Social indicó que las atenciones médicas se desarrollan bajo un estricto protocolo de seguridad e higiene para protección de las y los pacientes, así como del personal institucional adscrito a las unidades hospitalarias.