Llama arzobispo a 'no pintarrajear' edificios

El arzobispo de Durango, Faustino Armendáriz Jiménez, aseguró que se respetan las manifestaciones de grupos feministas, aunque llamó a la cordura para que no se dañen edificios como la Catedral.

Luego de que un grupo de feministas colocó pañuelos verdes en la Catedral y en el Arzobispado, en el marco del Día de Acción Global para el Acceso al Aborto Legal y Seguro (28S), el arzobispo negó que haya intromisión en temas como este y el matrimonio igualitario.

"No nos metemos, simplemente alzamos la voz a la luz del evangelio. Nosotros respetamos todo lo que ellas hacen y reitero que me he reunido con algún grupo de LGTB y les he dicho: nosotros los respetamos, sin embargo, ellos quieren apoyo por parte de nosotros y a la luz del evangelio esto no es posible", indicó.

Y dijo que las inconformidades se deben encauzar a quien corresponda. "Qué culpa tienen los muros, yo creo que el diálogo es la mejor manera para llegar a acuerdos, no pintarrajear nada, nosotros no pintarrajeamos nada y creo que ellas tienen que también dialogar y ver la manera cómo arreglan estas situaciones con quien le corresponde custodiar a la población y a las mujeres que es la autoridad", comentó.

No se contempla una protección especial ya que, según comentó, además del atrio que tiene la Catedral, se ha optado por llamar a la cordura.