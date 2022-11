Lily Collins lleva el corte de cabello ideal para el frío: Birkin bangs

Los años 90 parecen haber regresado en cuestiones de indumentaria y de moda. Pero la década del 70 parece regresar en los cortes de cabello. Una de las tendencias que se renovó en looks de melenas, se inspira en el símbolo característico de la actriz Jane Birkin: su flequillo un poco denso.

El "Birkin bangs" es un corte de cabello que nace de esta inspiración y se puede lucir con mucha elegancia y cualquier color de pelo. El acabado final es una melena chic y un poco desenfadada. Como “despeinada adrede”, ese es el efecto que evoca este tipo de look de cabello, que recupera algo de la esencia hippie.

El flequillo en este caso es bastante largo, cubre las cejas, pero no llega a exceder la curvatura de las pestañas. Es como si casi cubriera los ojos, pero no lo hace. Es ideal para lucirlo con volumen, abierto en dos, o corrido de lado, despeinado o redondeado. Una de las que eligió este look de tendencia es Lily Collins, la protagonista de "Emily in Paris".

La actriz de 33 años, ha decidido cambiar su look en los últimos días del mes de octubre y lo ha presumido en su cuenta de Instagram, donde la siguen casi 27 millones de personas. El corte "birkin bangs" es para ella y ha elegido lucirlo con mechones en capas más largas, para así enmarcar su bello rostro.

El acabado de su corte de pelo, sin dudas, es algo que amaría su personaje en la serie, es decir, "Emily Cooper". El toque de elegancia y desenfado simultáneo es perfecto para lucirlo en diferentes ocasiones sin mucho esfuerzo de peinado. La actriz británica-estadounidense no solo se cortó el flequillo, también cortó el largo de su cabello, quitándole unos centímetros de longitud.