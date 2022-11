Lidia Gabriela y Ariadna Fernanda, los nuevos rostros de la violencia contra las mujeres en México

Esta semana que hoy concluye, la violencia contra las mujeres en México resonó nuevamente en los casos de Lidia Gabriela y Ariadna Fernanda, los cuales rememoraron lo ocurrido con Debanhi Escobar y ahondaron en un problema social cada vez más presente.

SE LANZÓ DE UN TAXI PARA EVITAR UN SECUESTRO

El jueves, se conoció el caso de la joven Lidia Gabriela, quien perdió la vida el martes luego de arrojarse de un taxi, cuando presuntamente detectó que el conductor intentaba privarla de la libertad.

Por estos hechos, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina inició una carpeta de investigación y desplegó una célula al municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, donde las cámaras de videovigilancia de la Ciudad de México arrojaron el último registro del vehículo Nissan Versa con cromática de taxi.

De acuerdo con lo asentado en la investigación abierta por el delito de feminicidio, el martes Lidia Gabriela salió de su domicilio en la colonia Las Peñas, en la alcaldía Iztapalapa, y abordó un taxi para dirigirse a la estación del Metro Constitución, de la Línea 8.

Cerca de las 17:20 horas, la joven originaria de Tamaulipas arribó a dicha estación, pero el conductor arrancó por los carriles centrales, 100 metros más adelante, y luego de avisar a sus familiares que el sujeto intentaba secuestrarla, se arrojó.

El cuerpo de Lidia quedó sobre los carriles centrales de la calzada Ermita Iztapalapa, por lo que conductores solicitaron el arribo de policías.

En los reportes de los oficiales se puede leer que los mismos automovilistas señalaron que el conductor del taxi había atropellado a la joven y luego escapó.

Ese fue el motivo por el cual la víctima fue reportada como atropellada, y su cuerpo trasladado al anfiteatro, en donde el miércoles sus familiares la reconocieron.

(ESPECIAL)

Fuentes confirmaron que el cuerpo fue entregado y trasladado hacia Tamaulipas, de donde es originaria.

A través de una tarjeta informativa, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó el inicio de la investigación.

Señalaron que uniformados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) solicitaron el apoyo de una unidad médica para realizar una valoración por probable atropellamiento, pero los paramédicos diagnosticaron ausencia de signos vitales.

El Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación Territorial en Iztapalapa inició con el protocolo de feminicidio, la indagatoria respectiva que continúa la Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidio.

La representación social ordenó la intervención de agentes de la Policía de Investigación (PDI), así como de personal de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales.

TOMÓ UN TAXI Y FUE HALLADA SIN VIDA DÍAS DESPUÉS

Otro caso de gran peso esta semana fue el de Ariadna Fernanda López Díaz, o "Ari", como le llamaban sus amigos, quien abordó un taxi luego de salir de un bar en la colonia Condesa, en la alcaldía Cuauhtémoc el domingo 30 de octubre, y un día después fue hallada sin vida a un costado de la autopista La Pera-Cuautla, en Tepoztlán, Morelos.

Amigos y familiares emprendieron la búsqueda de Ariadna Fernanda y, a la par, una pareja de ciclistas publicaba en redes que habían hallado el cuerpo de una mujer sobre la carretera, difundiendo fotos de los tatuajes que tenía para que se conocieran y pudiera ser identificada.

En efecto, amigos y familiares la identificaron y volvieron a usar las redes sociales; ahora, para exigir justicia para Ari.

José Luis Guzmán, amigo de Ariadna, publicó en Twitter que la joven tenía 22 años y lamentó que "amigos" la dejaran subir a un taxi pese al estado en el que estaba.

"Se repite el caso de Debanhi en la CDMX: Ariadna Fernanda estuvo con unos dizque amigos que la dejaron irse 'tomada' y abordar un taxi dizque seguro, en la Condesa, el domingo 30 de oct. Apareció muerta a golpes el lunes a las 3 pm. Qué poca madre! Pinches amiguitos!".

(ESPECIAL)

Roberto Araujo, otro usuario en Twitter que se identificó como primo-hermano de Ariadna Fernanda, expresó su enojo por lo sucedido y agradeció a las personas que la encontraron y ayudaron para que fuera identificada.

Ayer viernes 4 de noviembre, el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, señaló que, hasta el momento, no pueden afirmar que la joven Ariadna Fernanda López haya sido asesinada "en el territorio de Morelos", y que la causa de la muerte fue por "una grave intoxicación alcohólica y broncoaspiración".

"Nosotros no podemos decir hasta este momento, de manera responsable, que Ariadna haya sido privada de la vida en el territorio de Morelos. Si es que hubo una secuencia delictiva pudo haber sido en la Ciudad de México. Pudo haber sido trasladada por un grupo de personas desde la Ciudad de México sin vida", dijo el funcionario de Morelos en conferencia de prensa.

El fiscal rechazó que la joven Ariadna Fernanda López Díaz, desaparecida en la Ciudad de México, haya sido víctima de feminicidio.

La joven de 27 años llevaba un vestido café y fue hallada a un costado de la autopista Cuautla-Tepoztlán, a un kilómetro de la caseta de cobro de Tepoztlán, al norte del estado.

Ariadna Fernanda estuvo con un grupo de amigos en el Fisher´s de la colonia Condesa, en la Ciudad de México, quienes posteriormente se trasladaron al departamento del novio de una de sus amigas.

Al respecto, Valeria Yael Rodríguez Tapia, sobrina de Ariadna Fernanda pidió a las autoridades justicia por la muerte de su familiar y que expliquen que fue lo que sucedió luego de que saliera del bar de la colonia Condesa.

En entrevista afuera de la funeraria Grossman, dijo que era una joven sonriente, tenía pensando trabajar en Playa del Carmen y que estaba asociada con sus amigas, con quien tenía un spa.

Comentó que hay una falta de información por parte de las autoridades y que "no cuadran las cosas" con lo dicho por la Fiscalía del Estado de Morelos. "Que sean justos, cómo se explican que ella llega hasta allá, si hubiera sido un robo no tendría sus pertenecías y todo lo tiene, del teléfono no hay nada, entonces cómo llegan a esa conclusión", expresó.

Aseguró que la FGJ no les ha informado quienes hicieron el traslado del cuerpo hasta allá, pues "como familia no sabemos nada más".

Tras esto, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) trasladó el cuerpo de la joven Ariadna Fernanda la madrugada del viernes al Instituto de Ciencias Forenses (Incifo) para realizar una nueva necropsia de ley, con el objetivo de que haya dos estudios científicos sobre las causas de la muerte.

(EL UNIVERSAL)

Cerca de las 19:00 horas, fuentes consultadas refirieron que se había realizado el segundo peritaje; sin embargo, no se precisó el resultado. A decir de los familiares, las conclusiones vertidas por las autoridades de Morelos no concuerdan, pues el cuerpo de Ariadna Fernanda sí contaba con signos de violencia en cuello y rostro.

HUBO MÁS CASOS

Al margen de las muertes de Lidia Gabriela y Ariadna Fernanda, en la colonia colonia Aguilera de la Ciudad de México, sin razón alguna y aparentemente bajo los influjos de las drogas, un sujeto mató a su casera, identificada como María Elena “N” de 74 años, al golpearla con un bat en la cabeza.

Al parecer, el sujeto aprovechó los festejos de Día de Muertos para camuflarse con un disfraz y poder escapar.

En un segundo hecho, registrado en la colonia Santa Martha, en la alcaldía Milpa Alta, un hombre de 43 años asesinó a una menor de edad con un objeto punzocortante.

Tras la denuncia, arribaron policías y resguardaron al sujeto, a quien le fue asegurado un cuchillo de unos 20 centímetros de largo, que se encontraba manchado de sangre.

Una mujer de 43 años, quien se identificó como madre de la joven lesionada, informó que, momentos antes, el implicado iba en compañía de la menor hacia su domicilio para entregarle un documento y después la apuñaló. La menor, de 16 años de edad, fue diagnosticada sin vida a consecuencia de las lesiones por arma punzocortante en el tórax y el mentón.

Además, en un sector del municipio de Cuautla, pero en el estado de Morelos, fueron hallados los cuerpos de tres mujeres, mientras que en otro punto de esa localidad se encontraron dos cuerpos más, uno de ellos de una mujer trans. Tres de los cuerpos fueron hallados envueltos en bolsas negras de basura junto a mensajes de un grupo de narcotraficantes.

VIOLENCIA PRESENTE

Los asesinatos de mujeres, calificados como feminicidios, han ido en aumento en los últimos años en México, pues pasaron de 946 en el 2020 a 978 en el 2021. Hasta septiembre se había acumulado 695 casos, según cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno federal.