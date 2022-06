'Liderazgos y experiencia, necesarios para gobernar'

El exsecretario de Economía de la pasada administración y diputado federal del PRI, Ildefonso Guajardo, reiteró la necesidad de liderazgos y experiencia para la atracción de inversiones en Durango.

De acuerdo con el economista, la creación y permanencia de balances y contrapesos son necesarias en el contexto político actual que atraviesa México para mantener los intereses del país ajenos a los de un partido político, el cual, considera, concentra todo para el Gobierno central y genera rezagos en las entidades federativas.

-¿Cómo está viendo el tablero político para las elecciones de este 5 de junio? Consideremos que están jugando varios factores, entre ellos unas futuras elecciones en Coahuila y las presidenciales.

Para México es fundamental seguir siendo un país democrático con balances y contrapesos en los poderes; fue tan importante la creación de una alianza electoral y legislativa para poder contener el intento del Gobierno de Morena de impulsar una reforma eléctrica, que es totalmente contraria al avance del mundo y las tecnologías, basándose en regresar a la electricidad fósil, contra la salud de los mexicanos… Sobre todo electricidad cara y, en ese sentido, creo que las alianzas en lo político ayudan a crear balances y contrabalances en el sistema. Por ese lado creo que funcionó.

Lamentablemente no tenemos la mayoría, 50 más uno. Tenemos capacidad para frenar reformas constitucionales, en este caso en el mejor interés del país, pero eso proyectado al territorio también es fundamental. Sin duda, en el 18 (año 2018) tuvimos un mensaje claro de la ciudadanía que desaprobaba las cosas como se habían venido haciendo. Es una responsabilidad para reinventarnos, para poner una oferta en la mesa, que vea hacia delante, hacia el futuro, y reconozca los errores que se cometieron en la gobernanza para ofrecer una oferta que sea atractiva para la gente.

En ese sentido, uno de los contrapesos que tenemos que establecer es que parece que Morena lo que está haciendo es intentar restablecer un priismo hegemónico de los 70, que ya no existe, porque ahora al partido al que yo correspondo le toca competir en las elecciones, cosa que no ocurría en los años 70.

Parece ser que queremos reinventar a un partido hegemónico con control absoluto y con contrapesos, y eso no es para el bien de nadie, ni para el propio partido; te lleva a la destrucción.

Es muy importante, a la hora que vemos el territorio, poder tener una capacidad de ofrecer un mejor futuro, por eso creo que aquí en Durango y la Comarca Lagunera va a ser muy importante entender que la oferta de Esteban va dirigida no solo a mantener los apoyos a la gente, sino también poner una visión de poder crecer, aspirar a más, que tus hijos tengan un nivel de vida mejor que el que tú tuviste, y la única manera de hacerlo es invertir en buena educación, es atraer inversión, y hoy los candidatos a gobernadores de la alianza tienen que estar conscientes de que llevan una responsabilidad, porque el Gobierno federal claudicó en atraer inversión extranjera, claudicó en generar las condiciones para crear una mejor competitividad del país, claudicó en invertir en investigación y desarrollo tecnológico para el México del futuro.

Esos espacios, aun cuando los recursos no son abundantes, los tienen que sustituir los gobernadores, por eso el talento de un gobernador tiene que marcar la diferencia. Cuando analizas el plano nacional te das cuenta de que los gobernadores de Morena son un desastre. Ve Puebla, está terriblemente gobernado; ve Veracruz, con los índices de delincuencia.

Hoy los más altos índices de inseguridad de violencia medidos estado por estado los tienen los de Morena, por eso en Durango el voto es no solo por ellos, es por el futuro del país.

La elección de Durango tiene una trascendencia para la elección de Coahuila y para la nacional; aquí lo puedes ver, la conjunción de dos metrópolis… La gobernanza en Coahuila ha sido de la mano con la sociedad civil, con los empresarios, creando un futuro compartido, sin decisiones unilaterales y discrecionales.

-La seguridad trae inversión. ¿La Alianza cómo proyecta su estrategia para Durango, considerando su frontera con Zacatecas, foco rojo de violencia? ¿Cómo se beneficia esta región?

Hay que ver el modelo de Coahuila. Han logrado controlar y mejorar sus índices de seguridad de una manera importante.

Inclusive Nuevo León está presentado unos índices de inseguridad que los están regresando a cifras del 2010, uno de los peores años para ese estado.

Vivimos en un contexto de conectividad con otros estados que contaminan en los procesos, y que hay que tomar las riendas en los procesos. Un gobernador simplemente no puede voltear hacia otro lado y hacer como que no existe forma de controlar al crimen organizado.

Sin seguridad no hay inversión posible, porque pones en riesgo a los seres humanos, a bienes materiales, productividad.

-Vayamos a las regiones. Tamaulipas también está en este proceso de elecciones y el bloque del norte es muy importante para la inversión por su proximidad con Estados Unidos. ¿De qué forma mejorar a la región?, Durango por un lado, Tamaulipas por otro y próximamente Coahuila.

Sin duda en la calidad de los liderazgos, eso es fundamental para poder garantizar un buen futuro y una buena orientación de acciones, y en ese sentido diría que Durango también representa el poder marcarle la raya a Morena.

El norte se ha distinguido por ser mucho más progresista en términos de análisis político y de determinación de a quién le dan su respaldo. Lo que ha pasado en el caso de Nuevo León... Hoy Morena no representa a más del 10 por ciento del electorado, muy distinto a otras entidades federativas del país, que tiene que ver con la pujanza, con el emprendedurismo, con el deseo de mantener nuestras libertades para emprender.

A lo que tenemos que apostar es al futuro, sin duda, respaldando la necesidad de mantener los apoyos a quienes los necesitan, pero eso no es suficiente, es necesario, pero lo suficiente es crear condiciones de buenos empleos bien remunerados, de educación, salud. ¿De qué sirve tener en una mano los apoyos y luego se los quitas? Luego tienes que gastar en medicinas que ya no les da el IMSS, en guarderías, en escuelas de tiempo completo que daban alimentos a los niños, quimioterapias.

Es un ejercicio de simulación, dar y luego quitar.

-¿El candidato de la Alianza cómo podría proyectar esta unidad en el norte, mantener los programas sociales y generar progreso en Durango?

La experiencia es un elemento fundamental, porque es lo que te da el fundamento de la gobernanza y es muy importante para garantizar la seguridad, la planeación, los programas que den resultados.

En ese sentido necesitas a un servidor público que conozca lo que se desarrolla. En campaña se ha dicho la necesidad de hacer alianza con los vecinos para enriquecer las políticas públicas en materia de inversión, infraestructura y desarrollo, conectividad, logística, seguridad regional.

La experiencia de un líder es fundamental, la experiencia a través del tiempo sobre todo es fundamental; si no hay confianza y si no hay experiencia, no hay forma de mejorar a una entidad.

-Durango es una entidad que históricamente padece rezagos muy marcados en diversos rubros. ¿Cómo revertir esto e impulsar una acción de liderazgo regional? Consideremos también que hay un interés muy fuerte de los estados sureños de EUA, quienes están interesados en invertir en esta región.

Primero diría que esa capacidad y experiencia te da para trascender en las limitaciones de un Gobierno federal, que tiene cada vez más marginadas a las entidades federativas, concentra más los ingresos, tienes que tener la capacidad y la creatividad para ir más allá con la definición de fuentes energéticas, la generación de fuentes de empleo, invertir en la formación de capital humano, da tal manera de atraer a las empresas, como es el caso de la Comarca Lagunera.

Es importante ir sembrando en todo el contexto. Durango tiene minería, tiene agricultura, tiene un posicionamiento estratégico desde el punto de vista logístico por ser una vía rápida hacia el (océano) Pacífico.

Estamos cansados de la negativa del Gobierno de apoyar a las entidades. No importa si son del mismo partido, lo que ha hecho el Gobierno federal es concentrar, no le dan ni a los suyos.

No hay más recursos para nadie, solo para el Gobierno central, su operación, su visión exclusiva.

-Estados Unidos es importante y ya se están definiendo candidatos allá. ¿Qué papel juega Durango?

Hay una gran oportunidad porque ahora las relaciones internacionales se establecen, sí, a nivel oficial a través de los Gobiernos, pero la operatividad diaria, la capacidad de los gobernantes de juntarse y de tener visiones compartidas es muy importante.

Estamos ahorita en las primarias para definir al candidato republicano y demócrata en el estado de Arizona, por ejemplo, y ahí está alguien de ascendencia mexicana.

Hay una gran oportunidad para fortalecer nuestra relación como estados fronterizos, para poder ir más allá de donde los Gobiernos federales van en estos temas, como poder hacer planeación conjunta; como ejemplo, ahora que hay una guerra comercial China-Estados Unidos, y que el tratado comercial vigente requiere mayor incorporación de proveeduría regional y nacional de México.

El caso de Durango, conectado con Coahuila y esta región ligada a la frontera, para poder salir conjuntamente a localizar inversiones... Hay una serie de inversiones que ya están tocando la puerta, que ya están comprando lotes industriales para venir a México, independientemente de que el Gobierno no haga su esfuerzo.

Y sobre qué va a pasar en las elecciones en Washington yo siempre recomiendo: México no se debe meter en las elecciones de Estados Unidos. Vamos a trabajar con quien gane la elección.

Fue un grave error recibir a Donald Trump cuando era candidato, y fue un grave error que el presidente de México fuera a Washington en medio de la campaña entre Biden y Trump.

Haber realizado la visita en medio de la campaña tampoco es recomendable, México no tiene nada que ganar tomando partido en la elección norteamericana.

-Texas es un punto importante porque ese estado concentra el ingreso de mercancías de México a EUA. ¿Durango tiene algún proyecto de expansión para abrir nuevos canales comerciales con otros estados estadounidenses?

Sin duda, y el esquema logístico de conectividad con el océano Pacífico es parte de.

El puerto de Mazatlán es explotable y forma parte de los proyectos del candidato Esteban Villegas.