Libertad Figueroa busca al feminicida de su hija en Estados Unidos

La primavera y el canto de los cenzontles le entristece a Libertad Salgado Figueroa, madre de Elizabeth Elena Laguna Salgado, chiapaneca de 26 años que desapareció en Estados Unidos en 2015; siete años después, su mamá tiene la esperanza de encontrar al homicida de su hija.

"Mi corazón de madre me dice que voy a encontrar al asesino. Queremos encararlo frente a frente para que él hable. ¿Por qué le arrebató la vida?", lamenta.

Hace siete años, Libertad Salgado Figueroa y su esposo Julio César Laguna Ozuna realizaron trámites para que su hija pudiera estudiar en Estados Unidos.

"Pero nadie imagino lo que iba a ocurrir, porque en menos de un mes le arrebataron la vida. Ella partió de Tuxtla con sueños. No lo olvido", comenta Libertad.

A los 25 días de clases en la Nomen Global Language School, ubicada en Provo, en el condado de Utah, a Libertad y Julio César les hablaron para decirles que su hija había desaparecido. Tuvieron que pasar tres años para que sus restos aparecieran.

La desaparición de Elizabeth obligó a sus padres a tramitar visas en la embajada para sumarse a las labores de búsqueda, pero sólo les dieron permisos por 15 días, por lo que constantemente tenían que renovarlos. Cuatro de los hermanos de la estudiante se sumaron a la búsqueda. Todos llevaban una playera con la leyenda "Missing" (Desaparecida).

Finalmente, Libertad fue la única que se quedó en Utah durante un año, pero cuando la primavera empezaba a despuntar, el canto de los cenzontles la entristecía, porque creía que su hija lo escuchaba desde el cautiverio donde estaba. Ahora, a 2 mil 555 días los oye en Tuxtla, pero se angustia y llora por lo que le pasó su hija.

En su estancia en Provo, clamaba porque el secuestrador le regresara con vida a Elizabeth.

Por su cuenta, empezó a investigar cómo es que desapareció su hija e intentó hablar con el director de la escuela, pero le cerraron las puertas y fue corrida del lugar por la policía.

Al año, Libertad regresó a Tuxtla sin ninguna pista de su hija.

El 23 de mayo de 2018, un automovilista que se detuvo a un lado de la carretera, para adentrarse 20 metros en el bosque, halló los restos de la joven, en el Cañón de Hobble Creek Cayon, ubicado a 82 kilómetros de distancia de la escuela, donde la joven salió la tarde del 16 de abril de 2015.

La osamenta estaba muy cerca de la carretera y al lugar llegó la policía, que encontró los restos en posición fetal, aunque el forense asentó que Elizabeth no sufrió al momento que fue asesinada, explica su hermana Yoli Laguna Salgado. En el lugar fue encontrado un centavo de dólar que podría ayudar a identificar al sospechoso.

Actualmente, un laboratorio de Utah se ha comprometido en realizar pruebas de ADN de alta generación que permitan identificar al probable feminicida.

Ese día, 16 de abril de 2015, cuando Elizabeth terminó sus clases, mandó un mensaje de WhatsApp a su hermana Libertad Edith. "Ya salí de la escuela", pero fue hasta las 15:02 que la joven desde Chiapas respondió: "Genial. ¿Ya llegaste?". Un minuto después, sin obtener respuesta, puso los signos de interrogación "??", porque que se percató que no los había visto. El teléfono había sido apagado por el agresor.

En la madruga del día 17, Libertad Edith escribió por WhatsApp. Eran las 01:17 de la madrugada: "I love you" (Te amo), pero a las 09:04 insistió: "Elena. ¿Estás? Mamá está preocupada". No hubo respuesta. Los últimos mensajes que Elizabeth leyó de su hermana Libertad Edith fueron los que recibió a las 13:33 horas del 16 de abril.

Agentes del FBI llegaron a Tuxtla para hablar con la familia como parte de las investigaciones, pero hasta ahora no hay ningún sospechoso detenido.

Pasaron cinco años desde la desaparición de Elizabeth para que sus restos llegaran a Tuxtla a ser inhumados el 16 de abril de 2020, pero un fémur y algunas costillas quedaron en poder de la policía de Provo, como parte de la investigación que no ha concluido.

Cuando doña Libertad recibió la llamada que le decían que los restos de su hija habían sido hallados, recuerda que "fue el día más triste y aterrador de toda mi vida y para toda mi familia", narra. "No podía creerlo; sentí un dolor aterrador, un dolor que no se lo deseo a nadie. Mi Elizabeth no podía estar muerta, no podía concebirlo en mi mente que ya no estaba en este mundo".

Libertad y su esposo Julio César volaron a Utah para encabezar una jornada de oración en el sitio donde fueron hallados los restos de su hija, para colocar una cruz de madera. Cuatro de los hermanos de la joven estudiante también fueron al cañón.

El detective Jason K. Jensen, que investiga la desaparición, da a conocer en entrevista telefónica que es probable que el cuerpo de Elizabeth no haya sido trasladado al Cañón de Hobble ese mismo día de su desaparición, el 16 de abril de 2015, ya que pudo haber estado cautiva en algún sitio.

Como parte de la indagatoria, ha abierto una página en internet para que las personas que conocieron a Elizabeth puedan aportar datos que ayuden a la investigación. Se sabe que Elizabeth había conocido a un chico que hablaba español, que recién había regresado de una misión de la iglesia y que había asistido a varias reuniones que organizaron los estudiantes de la escuela.

A siete años de la desaparición de Elizabeth, la familia quiere saber las causas del deceso, porque de "la muerte pacífica" que dice el informe de la policía "no [lo] creemos. Que la policía diga la verdad y el daño que sufrió. No fue muerte pacífica", lamenta Yoli.

En la búsqueda por encontrar al asesino de su hija Elizabeth, doña Libertad perdió a su hermana Miriam Salgado, quien desapareció el pasado 19 de agosto de 2021: trabajaba en la búsqueda de su sobrina en Utah.