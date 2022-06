Ley Seca por elecciones: ¿cómo aplicará en Durango y otros estados?

Con el fin de preservar el orden y la tranquilidad en la elección para gobernador, que se llevará a cabo el próximo domingo 5 de junio en seis estados del país, estas entidades tendrán ley seca, según han confirmado las autoridades.

En algunas entidades esta medida aplicará sólo el día de la elección, mientras que en otras iniciará desde el último minuto del viernes.

AGUASCALIENTES

En Aguascalientes aplicará en los 11 municipios de la entidad. La Secretaría de Ayuntamiento y la Dirección General de Gobierno anunciaron que se prohibe la venta, distribución y consumo de bebidas alcohólicas de las 00:00 a las 23:59 horas del próximo domingo.

La Dirección de Reglamentos supervisará que los establecimientos comerciales, industriales y de servicios cumplan la disposición.

Las dependencias explicaron que la Ley seca se implementará con el objetivo de que la jornada electoral se desarrolle en orden y paz social. en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y reglamentos locales en la materia.

DURANGO

En Durango, el gobierno estatal también confirmó ya que habrá ley seca para los 39 municipios del estado.

El secretario de Gobierno, Jorge Mojica, detalló que se aplicará la ley seca a las 11:59 de la noche del próximo viernes, hasta el lunes.

Además de la aplicación de la ley seca, el secretario mencionó que se realizará un operativo especial con el apoyo de la Policía Estatal, la Guardia Nacional, la Sedena y corporaciones municipales para garantizar el voto libre el día de las elecciones.

Añadió que los municipios de Durango, Gómez Palacio, Lerdo y Tlahualilo, concentrarán especial atención por la densidad de sus poblaciones.

Cabe señalar que el gobernador del vecino estado de Coahuila, Miguel Riquelme, señaló que de acuerdo a revisiones reglamentarias, no se tiene una obligación para que se limite o prohíba la venta de alcohol con respecto a las elecciones en Durango, aunque ello no significa que no se vayan a realizar operativos de seguridad conjunta, por lo que se establecerán algunos canales de trabajo coordinado con la autoridades en el estado de Durango y con los municipios de La Laguna en toda su Zona Metropolitana

TAMAULIPAS

En Tamaulipas, a partir de las 00:00 horas del sábado 4 de junio quedará prohibida la venta de bebidas alcohólicas en los 43 municipios del estado. La medida continuará todo el domingo y terminará con el primer minuto del lunes 6 de junio.

HIDALGO

De igual manera, en Hidalgo la medida iniciará en el primer minuto del sábado y continuará hasta la mañana del lunes. En este tiempo no se podrán vender bebidas alcohólicas en bares, restaurantes, cantinas, tiendas de conveniencia y supermercados, entre otros establecimientos.

OAXACA

En Oaxaca sí habrá ley seca, pero hasta este miércoles todavía no se tenían los detalles de su aplicación debido a que todos los esfuerzos estaban enfocados en los daños provocados por el huracán "Agatha".

QUINTANA ROO

En Quintana Roo no se habían dado a conocer los detalles de su aplicación.