Les reintegran recursos por apoyar a alumnos

El Gobierno federal reintegrará más de nueve millones de pesos a Universidades Tecnológicas del país que apoyaron a 32 estudiantes para que estudiaran una Licenciatura Profesional durante un año en un Instituto Universitario de Tecnología en Francia.

La erogación del recurso fue una medida emergente que tomaron las instituciones de educación superior, luego de que la Federación no asignó este año recursos al Programa de Beca de Movilidad Internacional de Cooperación Franco-Mexicana en el Área de la Enseñanza Profesional y Tecnología (Mexprotec).

Originalmente, se otorgaban hasta 200 becas de movilidad internacional a estudiantes mexicanos inscritos en el nivel Técnico Superior Universitario (TSU) y cada una eran por un monto superior a los 300 mil pesos que cubrían transporte redondo, gastos personales, seguro médico y colegiatura.

El presidente de la Asociación Nacional de Universidades Tecnológicas A.C. (ANUT) y rector de la Universidad Tecnológica de Torreón (UTT), Raúl Martínez Hernández dijo que se espera que la reintegración del recurso se haga entre octubre y noviembre de este 2022, además de que se logró que para el próximo año, se apoye a un mínimo de 200 estudiantes a través de Mexprotec.

"Ese fue el compromiso pactado y sobre todo que este programa no desaparezca". Dijo que el tema ya fue discutido con el subsecretario de Educación Superior federal, Luciano Concheiro Bórquez y que desde este momento se está trabajando en el presupuesto que se va a requerir para el año entrante en la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar "Benito Juárez". También se buscarán becas para estudiantes que se van a Canadá y Estados Unidos por periodos de tres a seis meses como máximo, a fortalecer el idioma inglés.

Sobre la no asignación de recursos para el Programa de Beca de Movilidad Internacional de Cooperación Franco-Mexicana, Martínez Hernández comentó que "el coordinador Nacional de Becas para el Bienestar 'Benito Juárez', simplemente no hizo su trabajo, que es el de comprometer ese recurso ante la Secretaría de Hacienda. Fue desconocimiento, falta de voluntad, falta de sentido común, falta de muchas cosas… simplemente no hizo el trámite correspondiente".