'Les pido que me regresen a mi hijo', dice Yamileth en protesta

A un año de que le fuera retirado a su bebé aún lactante por elementos de la Vicefiscalía de Justicia, Yamileth Meraz, realizó una marcha y cerró las oficinas de la Vicefiscalía de Justicia por espacio de casi cuatro horas, para exigir que su expareja haga entrega del menor, a quien solo ha logrado ver por videollamada. Ninguna autoridad la recibió.

Hasta un pastel cortó a la entrada de las instalaciones de la Vicefiscalía, haciendo referencia al tiempo que ha transcurrido sin que al momento pueda tener de regreso a su hijo, pese a contar con la guardia y custodia de su hijo mayor, quien el próximo 17 de noviembre cumplirá 3 años de edad.

Acompañada por un grupo de mujeres con pancartas en mano con leyendas como: "Regresen a Leonel", "Leonel escucha, tu mamá sigue en la lucha", "¡Papá!, el que odia a mi mamá eres tú, yo la amo y la necesito. No me utilices de rehén para lastimarla, quiero crecer al lado de mi mamá y recibir su amor", la joven madre recordó que su pequeño contaba con 1 año 11 meses de edad cuando le fue retirado presuntamente por dos denuncias en su contra, una por retención ilegal del menor y otra por violencia familiar.

SU CASO

Recordó que fue justo saliendo de una farmacia ubicada sobre el bulevar Miguel Alemán en Gómez Palacio, poco después de media noche, ya que asegura que siempre estuvo vigilada, fue cuando la detuvieron con lujo de violencia, "como si fuera la peor de las delincuentes".

Ese mismo día, a las 3:45 horas fue que se le imputaron dichos delitos en una audiencia "exprés", en la que aseguró haber sido violentada físicamente pese a sus siete meses de embarazo.

Después de meses de no tener noticias de su pequeño, comentó que fue la semana pasada que su expareja, le hizo una videollamada en la que pudo ver a su niño, sin embargo al pedirle al menor que le dijera a su padre que lo llevara con ella, éste le dijo "no, porque te roba", para después cortar la comunicación.

A un año de lo sucedido, Yamileth reclama: "Me lo quitaron de la peor manera que se puedan imaginar... ".

Asimismo recordó que fue el pasado 4 de febrero que un Magistrado de Sala civil unitaria revocó la guardia y custodia que su expareja presentó para quitarle a su hijo.

Y fue el primero de marzo que el Juez Tercero Familiar giró un acuerdo para que se busque al menor y se le haga entrega, sin embargo la autoridad judicial ha hecho caso omiso.

"Mi hijo al parecer está en Santa María del Oro, mi agresor tiene trabajo en Juárez, y en Chihuahua, saca a mi hijo del estado y ninguna autoridad lo ha detenido, lo trae para todos lados, exponiéndolo", dijo preocupada.

Con el cambio de autoridades en la Fiscalía de Justicia del Estado, Yamileth comentó que ya sostuvo un encuentro con Yadira de la Garza, "tuve una plática con ella, le pedí que me regrese a mi hijo, que no le estoy pidiendo nada imposible, la orden ya está dada por el Juez Tercero de lo Familiar, donde se le pide a la PID (Policía Investigadora de Durango) que en el lugar que encuentren a mi hijo… se lo quiten a mi agresor, lo resguarden y me lo entreguen a mí... hasta ahorita no la han cumplido. Solo me dijo que iban a checar mis carpetas para que se resolviera conforme a derecho".