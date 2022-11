Lerdo mandará proyectos por 660 millones de pesos a Conagua

El Ayuntamiento de Lerdo mandará proyectos de mejoramiento de agua potable por 660 millones de pesos (mdp) al gobierno federal a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). El objetivo es que algunas de ellas se realicen con una parte de recursos federales del proyecto de Agua Saludable para La Laguna (ASL).

Se trata de recursos para mejoramiento de eficiencia de la conducción del agua potable, que hace dos años fue uno de los requisitos que el gobierno federal pedía a los ayuntamientos a través de los organismos operadores de agua, para garantizar que el "agua saludable" o con niveles de arsénico por debajo de la norma pudieran llegar en mayor porcentaje a la población, ya que actualmente una gran parte se pierde en el trayecto por viejas tuberías.

El alcalde Homero Martínez Cabrera, mencionó que se ha pedido que se entregue la cartera de proyectos para las líneas de conducción de agua potable y mencionó que ya hicieron lo conducente, siendo una propuesta de 660 millones de pesos que incluye la perforación de 3 pozos nuevos en Nazareno, La Campana y otro en El Capricho para hacer llegar agua a La Mina.

Dijo que de ser cierto que los recursos etiquetados por parte de la Conagua sean aterrizados a través del CAED y no ante los sistemas municipales, como principalmente se tenía contemplado, aceptarían la decisión con el ánimo de que las obras se lleven a cabo. Mencionó que Lerdo no tiene inconveniente y que lo que piden es que se hagan las obras "porque hoy en día tienen 2 años platicando y no se ha hecho nada", dijo, y aseveró: "Yo estaré pugnando para que nos lo den por escrito porque las palabras se las lleva el viento. Reconocer que la semana pasada ya depositaron 15 millones de pesos al módulo de Riego (San Jacinto-Jerusalem) y que es un avance para que empiecen a encementar los canales de riego", dijo.

APRUEBAN 'BORRÓN Y CUENTA NUEVA'

Durante la segunda sesión ordinaria del Consejo del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en Lerdo, fue aprobada por unanimidad la propuesta del alcalde, Homero Martínez Cabrera, para el lanzamiento del programa Borrón y Cuenta Nueva, dirigido a usuarios deudores, cumplidos y con giro de comercios o negocios.

La reunión se llevó a cabo en el Salón Azul de la Presidencia Municipal, donde el alcalde, Homero Martínez Cabrera, presentó de manera oficial este programa, con el cual se busca atraer a los usuarios que, por diferentes circunstancias, no se encuentran al corriente con el sistema, así como brindar un beneficio a los que sí cuentan con sus recibos pagados en tiempo y forma.

Recordó que durante el año 2019 se estableció este programa, logrando sumar a un total de 13 mil usuarios, "en su momento logramos que más del 55 por ciento del padrón de usuarios, pagaran puntualmente su recibo de agua, en esta edición se busca sumar al 45 por ciento restante y eventualmente mejorar las finanzas del Sapal", dijo el alcalde.

El gerente general del Sapal, Ignacio Ramírez Ontiveros, dio lectura a cada uno de los puntos emitidos del programa, mismo que dará inicio este próximo viernes 11 de noviembre al 15 de diciembre. Los usuarios deberán firmar un contrato en donde se comprometan a pagar puntualmente sus recibos durante el 2023.

Los usuarios de uso doméstico que cuenten con un adeudo del año 2021 hacia atrás, pagarán únicamente el ejercicio vigente en una sola exhibición (los meses correspondientes al 2022); los usuarios cumplidos que cuenten con un adeudo en el ejercicio actual (2022), se les hará un 20% de descuento del adeudo total y se les beneficiará con el mismo porcentaje de descuento en el ejercicio 2023; los comercios e industrias, obtendrán un descuento del 20% al adeudo total histórico.

La atención a la ciudadanía será en el edificio del Sapal, ubicado en calle Matamoros y Guerrero, con un horario de 8:00 a 16:00 horas de lunes a viernes y los días sábado de 8:00 a las 13:00 horas. Este programa también estará dirigido a los habitantes de Villa Nazareno y Ciudad Juárez.