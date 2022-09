Le va a ir mal al que actúe injustamente: AMLO

Previo a que TEPJF califique la elección a gobernador de Tamaulipas donde resultó electo Américo Villarreal (Morena), el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que sí se comete una injusticia, no se va a resolver nada, y se van a agravar las cosas.

"Al contrario se van a agravar las cosas y le va a ir mal al que actúe de manera injusta, ya no son los tiempos de antes, ojalá y sirva este llamado".

En conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo dijo que se debe esperar a la resolución del Tribunal Electoral, que dijo, se ha tardado, y eso genera más especulación, confrontación, difamaciones y guerra sucia.

"No se puede fabricar delitos por consigna, imagínense en estos tiempos además nosotros en mi caso, ojalá y se comprenda, yo que padecí, que padecimos de tantos fraudes, imagínense si ya estando como Presidente si me voy a quedar callado si veo un fraude, claro que no, además estoy aquí para hacer valer la democracia, para hacer valer la constitución el artículo 39 de la Constitución que establece que el poder dimana del pueblo".